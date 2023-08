Doja Cat: Έχασε 180.000 ακόλουθους στο Instagram και νιώθει ελεύθερη

Η Doja Cat δήλωσε ότι αισθάνεται «ελεύθερη» αφού έχασε 180.000 ακολούθους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λόγω της μεγάλης διαμάχης της στην οποία ενεπλάκη με τους φαν της πρόσφατα.

«Βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν unfollow με κάνει να νιώθω σαν να νίκησα ένα μεγάλο θηρίο που με κρατούσε κάτω για τόσο καιρό», έγραψε η Doja στο Instagram Story της στις 16 Αυγούστου και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι μπορώ να επανασυνδεθώ με τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημασία και με αγαπούν για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που ήμουν».

Το μαζικό unfollowing ήρθε αφού η διάσημη ράπερ είπε στους θαυμαστές της να «αφήσουν το τηλέφωνό τους και να βρουν μια δουλειά και να βοηθήσουν τους γονείς τους με το σπίτι», όταν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συζητούσαν αν το όνομα του fanbase της Doja Cat θα έπρεπε να είναι Kitten ή Kittenz.

