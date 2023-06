Δύο ρωσικά μαχητικά Su-27 αναχαίτισαν 3 βρετανικά στρατιωτικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ένα μίνι επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα (26.6.2023) πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς 2 ρωσικά μαχητικά Su-27 αναχαίτισαν 3 βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που πλησίαζαν τον εναέριο χώρο της Ρωσίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, τα Su-27 αναχαίτισαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα δύο μαχητικά Typhoon και ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου RC-135 της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας.

«Όταν προσεγγίστηκαν από ρωσικά μαχητικά, τα ξένα στρατιωτικά αεροσκάφη άλλαξαν κατεύθυνση και απομακρύνθηκαν από τον εναέριο χώρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», υπογραμμίζεται.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τη στιγμή που ένα ρωσικό μαχητικό πλησιάζει το βρετανικό, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του:

BREAKING: Two Russian SU-27 jets escorted reckon plane and two British fighter jets over Black Sea – TASS https://t.co/pVWDz0x9XO pic.twitter.com/AYhZPUmprK

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2023