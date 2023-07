Είσαι σε σχέση; Δες σε ποιο νησί πρέπει να πάτε διακοπές ανάλογα με το πόσο καιρό είστε μαζί

Οι διακοπές για ένα ζευγάρι – ειδικά οι πρώτες – είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τη μεταξύ τους σχέση. Διότι μπορεί να τα βρίσκετε στην καθημερινότητα, αλλά το θέμα είναι, τι άνθρωπος είναι όταν χαλαρώνει και ξεκουράζεται;

Η επιλογή του/της συντρόφου σου βαραίνει αποκλειστικά εσένα (άντε και τις φίλες σου), και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Μπορώ όμως να σε κατευθύνω στο ποιο νησί να διαλέξεις ανάλογα με τον καιρό ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι με το έτερον ήμισυ.

Βάλ’ τα κάτω, μέτρα ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, και βρες το νησί που σου ταιριάζει. Τουλάχιστον αν τελικά δεν σου ταιριάζει αυτή η σχέση, να τα βρούμε στον προορισμό.

Οι προτάσεις:

1. Γνωριστήκατε χτες

Πού να πας: Πουθενά (μαζί)

Πήγαινε διακοπές με τις φίλες σου και καλύτερα να δοκιμάσετε ένα σαββατοκύριακο μέσα στον χειμώνα. Το πιο απλό θα σου πω: αν ροχαλίζει; Πέντε μερούλες έχεις κι εσύ να περάσεις καλά και να ξεκουραστείς, δεν είμαστε για τέτοια. Μπορείς να του στέλνεις φωτογραφίες με το μαγιό σου, να νιώθει πως είναι μαζί σου. Ψέκασέ του και μια μπλούζα με το άρωμά σου, για το καλό.

2. Μόλις κλείσατε μήνα

Πού να πας: Κύθηρα/ Κίμωλο

Είστε πάνω στα μέλια και θέλετε κάτι ήσυχο και ρομαντικό, να χαρείτε ο ένας τον άλλον. Τα Κύθηρα είναι μια πολύ καλή επιλογή, αφού είναι εναλλακτικά και ξεφεύγουν από το – κατά τα άλλα υπέροχο – κλισέ της Καλντέρας στη Σαντορίνη, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν κι αυτό το άγριο και το εξωτικό. Η Κίμωλος επίσης είναι ιδανική για όλα όσα θες να κάνεις τον πρώτο μήνα αδιάκοπα.

3. Στο εξάμηνο

Πού να πας: Τήνο

Φανταστικά χωριά, τρομερό φαγητό, επαρκές nightlife, ωραίες παραλίες, ακόμα ωραιότερα beach bars και μοναδικά vibes. Από τα νησιά που θα ερωτευτείτε, χωρίς ακριβώς να ξέρετε το γιατί και έχει πάντα κάτι ακόμα να σου δείξει. Μην ξεχάσετε να ταΐσετε ο ένας τον άλλον ζεστό γαλακτομπούρεκο στην πλατεία του Πύργου, φυσικά.

4. Επέτειος ενός χρόνου

Πού να πας: Μήλο

Μεγάλο νησί, όμορφο, ρομαντικό, η Μήλος είναι εδώ και πολλά χρόνια the place to be για τα ζευγαράκια. Κάτι έχει ο αέρας, το νερό, ίσως κάτι βάζουν στο φαγητό, αλλά σίγουρα θα φύγετε πιο ερωτευμένοι απ’ ό,τι πήγατε. Μπορεί να σκεφτείτε να παντρευτείτε κι εκεί – κόντρα στον θρύλο που θέλει όλους όσοι την επισκέπτονται, να χωρίζουν. Εκτός αν θες κάτι να του/της πεις. Λειτουργεί με 2 τρόπους, λοιπόν.

5. Στα δύο ή και περισσότερα χρόνια

Πού να πας: Ελαφόνησο/Φολέγανδρο

Η σχέση πρέπει να έχει δοκιμαστεί για να αποβιβαστεί σε νησιά όπως η Ελαφόνησος ή η Φολέγανδρος. Έχεις λίγα πράγματα να κάνεις, ελάχιστες οργανωμένες παραλίες (ή και καθόλου), και οι διακοπές σας θα περιοριστούν σε πολύ όμορφα τοπία μεν, αλλά θα πρέπει να είσαι σίγουρη ότι δεν θα έχετε γκρίνιες και τέτοια μεταξύ σας. Στη χειρότερη, καταλήγεις στο camping στην Ελαφόνησο, single and ready to mingle.

6. Αν νιώθεις/ξέρεις ότι θα χωρίσετε

Πού να πας: Κρήτη

Θα μου πεις γιατί να πας διακοπές με κάποιον που νιώθεις ότι δεν τραβάει άλλο; Ύστατη προσπάθεια; Ανάγκη να σιγουρευτείς; Δε θες να μείνεις μόνη καλοκαιριάτικα; Αν κάτι απ’ όλ’ αυτά σε έχει βρει και παράλληλα σού σπάει και τα νεύρα ο/η σύντροφός σου, η Κρήτη είναι μια καλή επιλογή. Άπειρα πράγματα να κάνεις, φτηνή – μη σου φύγει και μια περιουσία, ενώ δεν είσαι πια ερωτευμένη, και αν δεν τα καταφέρετε και χωρίσετε στις διακοπές, πάει ο ένας Χανιά, ο άλλος Ηράκλειο και οι πιθανότητες να συναντηθείτε, εκμηδενίζονται.

Πηγή: ladylike