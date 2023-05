Εκλογές 2023 και Social Media: Το κλίμα της κάλπης ονλάιν

Τα social media αποτελούν πλέον, έναν από τους διαδεδομένους και σύγχρονους τρόπους, για να φτάσει κάποιος μέχρι τους ψηφοφόρους, ειδικότερα όταν μιλάμε για εκείνους που ανήκουν σε ένα νεαρότερο ηλικιακό target group, όπως είναι για παράδειγμα όσοι για πρώτη φορά θα ψηφίσουν φέτος σε εθνικές εκλογές.

Προφανώς και οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί «εκμεταλλεύτηκαν» αυτή την τάση της διαδικτυακής σύνδεσης με τους πολίτες της χώρας, χρησιμοποιώντας όλες τις viral πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, αλλά φυσικά, και το TikTok.

Τι δύναμη έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα social media;

Η αλήθεια είναι, πως ο κάθε πολιτικός αρχηγός έχει και διαφορετική δυναμική στα social media. Κάποιες πλατφόρμες εξάλλου, ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιον συγκριτικά με τους υπόλοιπους.

Όμως οι ομάδες τους χρησιμοποίησαν τα social media, για να μεταφέρουν το μήνυμα του εκάστοτε κόμματος και τις πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, με το Facebook να είναι – ομολογουμένως – το πιο αδύναμο συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα, καθώς χρησιμοποιείται και πιο «παραδοσιακά» από μεγαλύτερες ηλικίες.

Εκεί, (ενώ γράφονται αυτές οι γραμμές) ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 385 χιλιάδες followers, ο Αλέξης Τσίπρας 491 χιλιάδες, ο Νίκος Ανδρουλάκης 59 χιλιάδες, ο Κυριάκος Βελόπουλος 78 χιλιάδες και ο Γιάνης Βαρουφάκης 56 χιλιάδες.

Εδώ, να σημειώσουμε πως ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δεν έχει προσωπικά προφίλ στα social media, άρα χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα του κόμματος.

Περνώντας τώρα στο Instagram, εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσελκύσει 337 χιλιάδες followers, ο Αλέξης Τσίπρας 117 χιλιάδες, ενώ πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα του Νίκου Ανδρουλάκη (22,1 χιλιάδες) και του Γιάνη Βαρουφάκη (14,8 χιλιάδες), με τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Δημήτρη Κουτσούμπα να μην έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Όσον αφορά στο Twitter, που αποτελεί έναν ισχυρό online χώρο πολιτικών πεποιθήσεων και συζητήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετρά 405,8 χιλιάδες followers, ο Αλέξης Τσίπρας 646,2 χιλιάδες, ο Νίκος Ανδρουλάκης 32,4 χιλιάδες, ο Γιάνης Βαρουφάκης 1 εκατομμύριο followers και ο Κυριάκος Βελόπουλος 23,2 χιλιάδες.

Τι γίνεται με το TikTok;

Το TikTok είναι αντικειμενικά, η πιο «φρέσκια» πλατφόρμα, καθώς μπήκε στη ζωή μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, έγινε κομμάτι της ζωής μας και ειδικότερα, της μικρότερης σε ηλικία γενιάς, με την Gen Z να κυριαρχεί και να ακολουθούν οι λεγόμενοι Millennials.

Η ομορφιά και η επιτυχία του TikTok βασίζεται στην αμεσότητα, στο περιεχόμενο που δεν είναι τόσο επεξεργασμένο και «στημένο», αλλά και στο ότι ο αλγόριθμος γνωρίζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, να «φέρνει» μπροστά σου το content που πραγματικά θες να δεις.

Πολλή συζήτηση έγινε φέτος, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για τους TikTok λογαριασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα με αμεσότητα προς το νεανικό κοινό.

Εκλογές 2023 – Αποτελέσματα: Μέχρι τις 20.30 θα έχουμε ασφαλή εκτίμηση

Για να αναφέρουμε τα πολύ βασικά, στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 165 χιλιάδες followers και 1,1 εκατομμύρια likes, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 92,1 χιλιάδες followers και 1,8 εκατομμύρια likes.

Κοιτώντας τους αριθμούς (followers, προβολές και likes), θα λέγαμε προς αυτή η νεοσύστατη πλατφόρμα που μπήκε στο παιχνίδι της προεκλογικής περιόδου φέτος, έχει «λειτουργήσει» καλύτερα και προς μεγαλύτερο όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη, του οποίου μερικά από τα πιο viral βίντεο είναι εκείνα όπου απαντά σε ερωτήσεις πολιτών, ανακοινώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού και φυσικά, εκείνα όπου παρουσιάζει backstage υλικό της πολιτικής του πραγματικότητας πριν τις εθνικές εκλογές.

Βέβαια, το ζητούμενο του κοινού παραμένει ένα: βίντεο με get ready with me πριν ακριβώς από την κάλπη! Θα δούμε εάν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το κάνει πράξη!

Και τι βγήκε με το YouTube;

Στην μάχη της προεκλογικής περιόδου βρέθηκε και το YouTube, με διάσημες προσωπικότητες της πλατφόρμας να φιλοξενούν στο κανάλι τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ένα από τα πρώτα, αυτού του είδους, βίντεο που είδαμε να «σκάνε μύτη» ονλάιν ήταν φυσικά, η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νεφέλη Μεγκ που μέχρι στιγμής, έχει 355 χιλιάδες views, ενώ στη συνέχεια είδαμε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Zoe Pre, με 274 χιλιάδες views.

Πόσο επηρεάζονται τελικά οι ψηφοφόροι από τα social media;

Το εάν και κατά πόσο επηρεάζονται οι νεαρότερες κυρίως ηλικίες από αυτό το «άνοιγμα» των πολιτικών αρχηγών στα social media, μένει να φανεί – μεταξύ άλλων – στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Το σίγουρο είναι, πως αυτό το είδος παρουσίας πολιτικών προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ακριβώς και οι συνεντεύξεις τους σε πιο lifestyle τηλεοπτικές εκπομπές, δίνουν την ευκαιρία να δείξουν ένα λιγότερο «στημένο» και πιο ανθρώπινο πρόσωπο, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα στον χώρο της πολιτικής.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επικοινωνιολόγος, Μάνος Σιφονιός δήλωσε πως «φαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί που κινήθηκαν προς τον ψηφιακό χώρο ήταν δύο με τρεις φορές περισσότεροι από όσο ήταν το 2019 και αυτό σε επίπεδο υποψηφίων». Συνεχίζοντας μάλιστα, ανέφερε πως «το TikTok και το YouTube έγινε το νέο μπαλκόνι, ενώ το μοίρασμα των φυλλαδίων στις πλατείες έγινε το Facebook και το Instagram».

Από την άλλη, και ο επικοινωνιολόγος Σταύρος Κοντακτσής αναφέρθηκε στα social media κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο στούντιο της εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

«Είτε μιλάμε για πολιτική επικοινωνία είτε μιλάμε για εταιρική επικοινωνία, είτε μιλάμε για κάποιον που θέλει να διαφημίσει, το ζητούμενο είναι να πας να μιλήσεις εκεί που είναι το κοινό σου. Πριν από το TikTok , ήταν το Instagram και το Facebook. Δεν είναι ότι θα πείσεις κάποιον μέσα από μια τηλεοπτική διαφήμιση. Δεν θα τον πείσεις αν τέσσερα χρόνια δεν τον έχεις πείσει.

Όσοι έχουν παιδιά στην εφηβεία, θα δουν ότι ναι, η νεολαία μπορεί να χαζεύει στο Twitter ή στο Instagram, αλλά την επικοινωνία και την επαφή και τη διαμοίραση την κάνουν σε ένα κλειστό γκρουπ που είναι με τους φίλους τους και τους μαθητές τους».

Τα viral των social media

Με τα hashtags #εκλογες2023 και #ekloges2023, πολλά μπορεί να δει κάποιος, όσον αφορά στις συζητήσεις και τα πολιτικά σχόλια των ημερών, που προέρχονται από και στοχεύουν προς πάσα κατεύθυνση.

Συνήθως, το Twitter είναι εκείνο, όπου «ανάβουν τα αίματα» και οι τοποθετήσεις δεν χαρακτηρίζονται και από ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, δυστυχώς.

Μέχρι στιγμής πάντως, στην πιο ανάλαφρη πλευρά των πραγμάτων, δε θα μπορούσε να λείπει και από τη φετινή προεκλογική αναμέτρηση το «Βυζάν» του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, από την τηλεοπτική σειρά του Χάρη Ρώμα, «Κωνσταντίνου & Ελένης», αλλά και ο… Μαυρογιαλούρος από την ελληνική ταινία «Υπάρχει και Φιλότιμο».