«Εκπροσωπούμε 2.000.000 Έλληνες ψηφοφόρους»…μήνυμα Παναχαϊκής προς όλους!

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Η «σφαγή» που έγινε στα χρήματα που δικαιούνται οι ομάδες της Super League 2, οι οποίες εκτός από την ΠΑΕ Παναχαϊκή που εκπροσωπεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με πληθυσμό 350.000 κατοίκων, στο σύνολό μας εκπροσωπούμε 2.000.000 Έλληνες ψηφοφόρους, είναι άνευ προηγουμένου!

Στις ΠΑΕ της Super League 2 εργάζονται περίπου 600 Έλληνες ποδοσφαιριστές, 26 ομάδες Κ19 και μεγάλος αριθμός προσωπικού (προπονητικό, τεχνικό επιτελείο και υπάλληλοι γραφείων) όπου «ζουν» τις οικογένειές τους από αυτόν τον κλάδο, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι ψηφοφόροι.

Ας αναλογιστούν, λοιπόν, οι Υπεύθυνοι αυτής της «σφαγής» -από όπου και αν προέρχονται- ότι τα λεφτά αυτά προορίζονται για αυτούς τους ανθρώπους.

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή δηλώνει ότι στο αυριανό (02/02) συμβούλιο της Super League 2, ό,τι προτείνει και ό,τι ψηφίσει θα είναι με γνώμονα μόνο το καλό της Παναχαϊκής, των ποδοσφαιριστών της, των υπαλλήλων της και με σεβασμό στον κόσμο και στην ιστορία της.

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή είναι στην διάθεση των βουλευτών Αχαΐας κ.Ανδρέα Κατσανιώτη, κ.Χριστίνας Αλεξοπούλου, κ.Ιάσωνα Φωτήλα, κ.Άγγελου Τσιγκρή, κ.Αλέξη Τσίπρα,κ. Σίας Αναγνωστοπούλου, κ.Κωνσταντίνου Μάρκου,κ. Γεώργιου Α. Παπανδρέου και κ.Νικόλαου Καραθανασόπουλου καθώς και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ.Νεκτάριου Φαρμάκη, για οποιαδήποτε ενημέρωση χρειάζονται.

Καθώς επίσης και ιδιαιτέρως στη διάθεση των Αχαιών κ.Μιχάλη Μπεκίρη, Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κ.Παύλου Μαρινάκη,Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστούν.

ΥΓ: You won’t cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore!»