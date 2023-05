Απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν από drones της Ουκρανίας καταγγέλλει η Ρωσία

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν και για επίθεση με drone στο Κρεμλίνο. Η επίθεση φέρεται να έγινε το βράδυ της Τρίτης (2.5.2023).

Παράλληλα, κυκλοφορούν και βίντεο στα social media που δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αντιαεροπορικά πυρά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά τους.

Russia says Ukraine tried to assassinate Vladimir Putin overnight in a drone attack on the Kremlin. Putin was unharmed and is working as normal.

It’s not clear when or whether this happened, but Telegram channels are posting what looks like anti-aircraft fire over the Kremlin. pic.twitter.com/Bw6Bp4OwFk

— max seddon (@maxseddon) May 3, 2023