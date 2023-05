Συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό από τις πρώτες πρωινές ώρες ο 21χρονος δράστης του νέου μακελειού στη Σερβία.

Ο Uroš B. με αυτόματο τουφέκι, καλάσνικοφ, πυροβόλησε 25 άτομα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έως τώρα 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν 15, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αυξηθεί ο τραγικός απολογισμός.

Σερβία: Αυτός είναι ο 21χρονος δράστης του νέου μακελειού – Αρνείται να παραδοθεί- ΒΙΝΤΕΟ

Ο δολοφόνος συνελήφθη κοντά στο Kragujevac όπως μετέδωσε το σερβικό πρακτορείο Tanjug.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν αστυνομικός και η αδελφή του – Πώς συνέβη το μακελειό

Χθες βράδυ, σε τρία χωριά, κοντά στη Μλαντένοβατς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της σερβικής πρωτεύουσας, ο 21χρονος, γιος στρατιωτικού, άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι μέσα από το αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, εν κινήσει προτού απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση RTS και άλλα ΜΜΕ.

Σήμερα, προτού καν ανατείλει ο ήλιος, εκατοντάδες αστυνομικοί χτένιζαν την περιοχή, ενώ ελικόπτερο εφοδιασμένο με προβολέα έψαχνε επίσης τον δράστη.

Σύμφωνα με το RTS, στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 600 αστυνομικοί, ανάμεσά τους μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η αστυνομία παράλληλα απέκλεισε την πρόσβαση προς διάφορα χωριά.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρατίσλαβ Γκάσιτς έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Ανάστατοι συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο τμήμα επείγοντων περιστατικών ιατρικού κέντρου στο Βελιγράδι, όπου διακομίστηκαν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο N1. Η υπουργός Υγείας Ντάνιτσα Γκρούιτσιτς έκανε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο.

Το νέο μακελειό εκτυλίχθηκε την επομένη της σφαγής από 14χρονο μαθητή, 8 συμμαθητών του και του σχολικού φύλακα μέσα σε σχολείο του Βελιγραδίου. Άλλοι επτά άνθρωποι, έξι μαθητές και μια εκπαιδευτικός, τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση με τη χρήση όπλου. Δυο από τα θύματα συνέχιζαν χθες Πέμπτη να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού υποβλήθηκαν σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

