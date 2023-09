Ελληνική αποστολή στην Λιβύη: Φωτογραφίες από την άφιξη στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες λίγο πριν την τραγωδία στη Λιβύη, όπου δείχνουν τα μέλη της ελληνικής αποστολής να έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης.

Οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα «The Libya Update» και δείχνουν τα 19 μέλη να έχουν φτάσει στη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Η ιστοσελίδα «The Libya Update» σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, δημοσιοποιώντας τις συγκεκριμένες εικόνες, έγραψε το εξής στη λεζάντα:

«Μονάδες του ελληνικού στρατού φτάνουν στη Λιβύη για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των θυμάτων από τις πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της ανατολικής περιοχής της χώρας».

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.

