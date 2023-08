Έλον Μασκ: Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο X, πρώην Twitter

O Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έρχεται μεγάλη αλλαγή στο X, πρώην Twitter.

Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να τα βάλει και πάλι με τη Meta με την έναρξη μιας ακόμη λειτουργίας του Twitter.

Οι κλήσεις και βίντεοκλήσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο Χ, καθώς ο τιτάνας της τεχνολογίας επιδιώκει να περάσει σε άλλο επίπεδο την πλατφόρμα του.

Αν και η κίνηση αυτή φέρνει το X στην ίδια γραμμή με το Facebook, το WhatsApp και το Instagram, ένας ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας προειδοποίησε ότι σοβαρά ερωτήματα περιβάλλουν την ασφάλειά του, μεταδίδει η Daily Mail.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023