Έλον Μασκ: Κατηγορεί σχολείο ότι έκανε πλύση εγκεφάλου στην κόρη του

Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι η «κομμουνίστρια» διεμφυλική κόρη του έκοψε τους δεσμούς με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της επειδή της έγινε πλύση εγκεφάλου ώστε να «πιστεύει ότι όποιος είναι πλούσιος είναι κακός» στο χλιδάτο σχολείο της Καλιφόρνιας στο οποίο την έστειλε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της X, πρώην Twitter, αρνήθηκε κάθε ευθύνη για την πρόσφατη ρήξη μεταξύ του ιδίου και της 19χρονης Βίβιαν Τζένα Γουίλσον. Έτσι κατηγόρησε το Crossroads School for Arts & Sciences στη Σάντα Μόνικα ότι τη μόλυνε με τον «ιό των αφυπνισμένων» («woke mind virus»).

Η μετάβαση της Γουίλσον ήταν μέρος ενός ντόμινο που οδήγησε τον Μασκ να αγοράσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της αποστολής του να πατάξει το wokeness, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της επερχόμενης βιογραφίας «Elon Musk» που δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal την Πέμπτη.

Ο ιδρυτής της SpaceX είπε στον συγγραφέα Walter Isaacson ότι αρχικά ήταν «γενικά αισιόδοξος» με την απόφαση του παιδιού του, μέχρι που τον Απρίλιο του 2022 εκείνη «έγινε ένθερμη μαρξίστρια και διέκοψε κάθε σχέση μαζί του», αποκαλύπτει το απόσπασμα.

Εκείνη τη χρονιά, έγινε δεκτή μια αίτηση για να αλλάξει το φύλο της, καθώς και το όνομά της, κάτι που ήλπιζε ότι θα κατέστρεφε κάθε δεσμό μεταξύ της ίδιας και του βιολογικού της πατέρα.

