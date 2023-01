Έλβις Πρίσλεϊ: Εκτάκτως στο νοσοκομείο η κόρη του, Λίζα Μαρί

Η κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ βρισκόταν σπίτι της.

Η 54χρονη τραγουδίστρια και κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ υποβλήθηκε σε ΚΑΡΠΑ στην κατοικία της στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια από διασώστες, οι οποίοι αφού συνήλθε τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail «κάποιος χορήγησε της χορήγησε επινεφρίνη τουλάχιστον μία φορά για να τη βοηθήσει να ανακτήσει τον σφυγμό της». Παραμένει αδιευκρίνιστο σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την ώρα.

Lisa Marie Presley suffers 'cardiac arrest' and is rushed to hospital after being given CPR at home https://t.co/stjfnEmgdM pic.twitter.com/6KTCYY4iu9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 12, 2023