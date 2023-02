ΕΜΑΚ: Επιστρέφει μετά από 6 ημέρες στην Τουρκία – Βίντεο από επιχείρηση λίγο πριν λήξει η αποστολή τους

Η ελληνική ΕΜΑΚ πρόκειται να επιστρέψει στη χώρα μας το βράδυ της Κυριακής (12/2), ύστερα από 6 ημέρες στην Τουρκία, σε αποστολή διάσωσης και βοήθειας ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό.

Αποχωρεί από την Τουρκία, σήμερα, Κυριακή και πιθανότατα το απόγευμα, η ελληνική διασωστική αποστολή της ΕΜΑΚ, αφού πλέον οι επιχειρήσεις έχουν περάσει στο στάδιο των σκαπτικών οχημάτων και καθώς οι συνθήκες για τους διασώστες -όχι μόνο για τους Έλληνες- είναι αντίξοες.

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ θα αναχωρήσουν από τα Άδανα της Τουρκίας με δύο πτήσεις, μία πολιτική και μία με αεροσκάφος C-130 και αναμένεται, εκτός απροόπτου, να φτάσουν στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής. Με την πολιτική πτήση θα αναχωρήσει το προσωπικό της αποστολής ενώ με το στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός και τα οχήματα, όπως γνωστοποιεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά 36 διασώστες της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικοί -μηχανικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, οκτώ γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής, Ευθύμιος Λέκκας.

Έδωσαν μάχη έξι μέρες

Η ελληνική αποστολή έφτασε στα Άδανα της Τουρκίας τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου και έπειτα από κοπιώδεις έρευνες και προσπάθειες κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανά πέντε άτομα και να ανασύρει άλλα πέντε άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο διασωστικός κύκλος της αποστολής ολοκληρώθηκε και κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της προς το συντονιστικό κέντρο που έχει στηθεί στην περιοχή δόθηκε το πράσινο φως για αποχώρηση των διασωστών της ΕΜΑΚ από το σημείο.

Αυτή την στιγμή οι επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας, έχουν περάσει στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο, την «έρευνα και ανάκτηση πλήρους εύρους στο πεδίο», σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα. Στο στάδιο αυτό, το έργο των διασωστών σταδιακά ολοκληρώνεται και από ‘δω και πέρα αναλαμβάνουν στα ερείπια των κτιρίων τα σκαπτικά μηχανήματα.

Βίντεο από τη δράση της ελληνικής αποστολής

Σε ανάρτηση από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο Facebook, φαίνονται οι διασώστες της ΕΜΑΚ, σε συνεργασία μαζί με μία ομάδα διάσωσης από τις ΗΠΑ, να επιχειρούν στα συντρίμμια κτιρίου, όπου και υπάρχουν ενδείξεις για επιζώντα.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διασώστες

Οι συνθήκες στα γκρεμισμένα κτίρια όπου γίνονται οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες, ωστόσο, δεν είναι αυτό το μόνο εμπόδιο. Πλέον, οι ομάδες διάσωσης είναι αντιμέτωπες και με ένοπλες ομάδες, που συγκρούονται μεταξύ τους πριν προχωρήσουν σε πλιάτσικο στις «χτυπημένες» περιοχές.

Μάλιστα, συγκεκριμένες ομάδες, όπως από τη Γερμανία και την Αυστρία, έχουν ήδη σταματήσει τις εργασίες λόγω του φόβου για την ασφάλεια των ανδρών και των γυναικών που επιχειρούν στα ερείπια. Άλλωστε, και η ελληνική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσει τις τελευταίες ώρες, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Κυριακής.

