«Ένοπλος» στο Καπιτώλιο: «Λάθος τηλεφώνημα» – Τι αναφέρει η αστυνομία

Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε στα κτίρια του Καπιτωλίου, οι αστυνομικές αρχές δεν βρήκαν κανέναν ένοπλο ούτε αναφέρθηκε τραυματισμός.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Χιού Καριού είπε ότι το τηλεφώνημα για ένοπλο σε κτίριο του Καπιτωλίου ήταν πιθανότητα λάθος. «Ήρθε ένα τηλεφώνημα για έναν ενεργό ένοπλο.

Φαίνεται ότι ήταν λάθος τηλεφώνημα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και κανείς ένοπλος δεν εντοπίστηκε», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο για «ένοπλο» σε κτίριο της Γερουσίας

Νωρίτερα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ζήτησε από όσους βρίσκονταν μέσα στο κτίρια να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να περιμένουν οδηγίες από τους αρμόδιους.

