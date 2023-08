Εντυπωσιακό φαινόμενο παλίρροιας στη Βενετία – Βυθίστηκε ένα μέτρο κάτω από το νερό

Το βράδυ της Τρίτης (01/08), γύρω στις 23.00 η ώρα, το γνωστό φαινόμενο της παλίρροιας σημειώθηκε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες που απαθανάτισαν με τα κινητά τους όσοι βρίσκονταν εκεί.

Ουσιαστικά, ένα μόνο μέρος της εμβληματικής πλατείας πλημμύρισε καθώς η στάθμη του νερού έφτασε το ένα μέτρο. Με δεδομένο ότι, τα κινητά φράγματα του συστήματος Mόζε έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η στάθμη του νερού ξεπερνά το 1,20 μ, κατά τη χθεσινή παλίρροια δεν ενεργοποιήθηκαν.

Τουρίστες και ντόπιοι απαθανάτισαν το σπάνιο φαινόμενο και οι φωτογραφίες και τα βίντεο τους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή, ήταν η τρίτη φορά τα τελευταία 150 χρόνια, που πλημμύρισε το κέντρο της πόλης. Η διάσημη Βασιλική του Αγίου Μάρκου δεν αντιμετώπισε απολύτως κανένα πρόβλημα, καθώς προστατεύεται με σειρά από γυάλινες πλάκες.

A high tide left St. Mark’s Square in Venice partially flooded. Earlier this week, UNESCO experts recommended that Venice be added to its list of World Heritage in Danger as Italy is not doing enough to protect the city from the impact of climate change https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/zvAtcdEyk4

— Reuters (@Reuters) August 2, 2023