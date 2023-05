 Επιτροπή PEGA – Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίστηκε το πόρισμα για τις υποκλοπές – Τι ζητά από την Ελλάδα

H έκθεση της Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου δείχνει το δάχτυλο στην Ελλάδα, για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης, που ψηφίστηκε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

Χωρίς να φείδεται επικρίσεων η PEGA γράφει για «μια πολύ ανησυχητική ιστορία ενός περίπλοκου και αδιαφανούς δικτύου σχέσεων, πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, ευνοιών και νεποτισμού, καθώς και πολιτικής επιρροής», υπογραμμίζοντας ότι «το κατασκοπευτικό λογισμικό… χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής εξουσίας και ελέγχου στα χέρια της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας», που έχει αποδυναμώσει τους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η παράνομη παρακολούθηση και ο εκφοβισμός όσων ασκούν κριτική ή καταπολεμούν τη διαφθορά και την απάτη.

Μάλιστα, η έκθεση βγάζει στη σέντρα την κυβέρνηση της Ελλάδας γράφοντας ότι αφού αρνείται την αγορά του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator84, τότε θα έπρεπε να είχε διατάξει την αστυνομική έρευνα του εγκλήματος κατά το ελληνικό δίκαιο των (αποπειρών) παραβίασης των τηλεφώνων των Κουκάκη και Ανδρουλάκη από έναν μη κρατικό φορέα κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, καθώς τρέχουν μόνο εισαγγελικές έρευνες κατόπιν καταγγελιών.

Επιπρόσθετα κάνοντας λόγο για στενές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων και συμβάντων που σχετίζονται με την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και τους παρόχους κατασκοπευτικού λογισμικού, ιδίως την Krikel, προτιμώμενο προμηθευτή εξοπλισμού επικοινωνιών και παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, στην αστυνομία και την ΕΥΠ, η PEGA υπογραμμίζει ότι η Krikel συνδέεται στενά με άτομα από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

