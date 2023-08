Εργατικό δυστύχημα στην Ινδία: Τουλάχιστον 17 νεκροί μετά από κατάρρευση γερανού

Τουλάχιστον 17 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε γερανός κατά τη διάρκεια έργων οδοποιίας και κατασκευής γέφυρας στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Ο γερανός έπεσε μέσα στη νύχτα πάνω σε μεγάλες κολόνες μπετόν, εκτοξεύοντας συντρίμμια τα οποία σκότωσαν εργάτες κοντά στη Σαχάπουρ, περίπου 80 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μουμπάι.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν τα θύματα και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τα πτώματα 17 εργαζόμενων στο εργοτάξιο, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τα αίτια της κατάρρευσης του πελώριου γερανού δεν είναι ακόμη σαφή.

A gantry crane collapsed at the site of an under-construction bridge in Shahapur, about 70km north of Mumbai, on 31 July. At least 17 people have died and three others are reportedly injured. Police and local authorities are on the lookout for others trapped at the site. pic.twitter.com/SIZaph2YtO

— BBC News India (@BBCIndia) August 1, 2023