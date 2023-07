Ερντογάν: «Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα F-16 εναντίον της Ελλάδας»

Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ αεροσκάφη F -16 κατά της Ελλάδα ούτε σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κοινή ανακοίνωση Ελλάδας-Τουρκίας για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών

Όπως είπε, η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς στο μέλλον και αναφέρθηκε στην προοπτική αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Anadolu.

#BREAKING Turkish President Erdogan says on Greece that the aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.

“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece in the future.” pic.twitter.com/fkmX602lbD

— Anadolu English (@anadoluagency) July 12, 2023