Εurostat για μεταναστευτικό: Τί προειδοποιεί καθηγητής της Οξφόρδης

Ένας χάρτης με την αξιοποίηση στοιχείων της Εurostat σκιαγραφεί τις ροές των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη το 2022, ενώ ένας καθηγητής από την Οξφόρδη επισημαίνει ότι το μεταναστευτικό-προσφυγικό ρεύμα των τελευταίων μηνών οδηγεί σε στροφή της συνοριακής πολιτικής στην ΕΕ.

Ο χάρτης δείχνει πώς η Γερμανία δέχτηκε τους περισσότερους αιτούντες άσυλο, ενώ οι αριθμοί στη Γαλλία, την Αυστρία και την Ισπανία είναι αυξημένοι.Tα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο ήταν υψηλότερος στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ισπανία το 2022 σε σχέση με το 2021.

Υπήρξαν επίσης προειδοποιήσεις ότι οι μεταναστευτικές ρυθμίσεις της ΕΕ βρίσκονται σε χάος, εν μέσω πικρών εσωτερικών διαφωνιών για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην ήπειρο το τελευταίο διάστημα, από προορισμούς όπως η Συρία και η Λιβύη, αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Ιταλία έχει επωμιστεί το βάρος της αύξησης του αριθμού των αιτούντων που διασχίζουν τη Μεσόγειο φέτος εν μέσω μεγαλύτερης παγκόσμιας πολιτικής αναταραχής. Ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων το 2022 για τη Γερμανία ήταν πάνω από 243.000, ενώ στη Γαλλία 156.000 και στην Ισπανία περίπου 117.000, σύμφωνα με τη Eurostat. Η Ελλάδα δέχτηκε 37.400 αιτούντες άσυλο και η Ιταλία 84.300, το 2022.

Συνολικά, οι χώρες της ΕΕ των 27 είχαν περισσότερους από 965.000 αιτούντες άσυλο το 2022, από 677.000 το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, 99.939 άτομα ζήτησαν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022.

Τα στοιχεία όμως δεν περιλαμβάνουν τις περισσότερες αφίξεις προερχόμενες από την Ουκρανία, με την ΕΕ και τον Ηνωμένο Βασίλειο να λειτουργούν ξεχωριστό καθεστώς χορήγησης βίζας για τους κατατρεγμένους της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Συρία αποτελούσε τη χώρα από την οποία προέρχονταν οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ από το 2013. Πέρυσι υπήρχαν 136.000 αιτήσεις από Σύρους. Υπήρχαν 124.925 αιτήσεις από το Αφγανιστάν για τους οποίους στη Βρετανία ισχύει και εκεί ξεχωριστό καθεστώς χορήγησης βίζας, ενώ η Βενεζουέλα, η Τουρκία και η Κολομβία αποτελούσαν την υπόλοιπη πρώτη πεντάδα.

Ο Peter Walsh του Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δήλωσε στη Daily Mail ότι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη ήταν «αρκετά ποικίλη». Είπε ότι οι χώρες με αφίξεις μικρών σκαφών φαίνεται να έχουν μια πιο «φορτισμένη» αντίδραση, ενδεχομένως επειδή το ζήτημα είναι πιο ορατό.

«Οι χώρες που είναι πιο εύκολα συγκρίσιμες είναι η Ιταλία και η Ισπανία, επειδή αντιμετωπίζουν επίσης αρκετά υψηλό αριθμό παράτυπων αφίξεων με βάρκες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Walsh.

Σημείωσε μάλιστα ότι η Γερμανία διατηρούσε στο παρελθόν πιο χαλαρή στάση, θεωρώντας ότι ο χώρος Σένγκεν σήμαινε ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, με τους αριθμούς των αιτούντων άσυλο να πλησιάζουν τις 300.000 ετησίως, το ζήτημα αυτό είχε αρχίσει να γίνεται «μεγαλύτερο» στο Βερολίνο.

«Δεν θα με εξέπληττε αν μέσα σε ένα ή δύο χρόνια αρχίσουν να επιβάλλουν πιο σοβαρά τη συνοριακή τους πολιτική», είπε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, σκληραίνουν την στάση τους. «Νομίζω ότι οι αριθμοί και η φύση της άφιξης… προκαλεί όλο και μεγαλύτερη αντίδραση σε αυτό».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε την Κυριακή ότι το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται εάν η ΕΕ δεν μπορέσει να σταματήσει το κύμα της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση μαζί με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, βρισκόμενες στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα, όπου έχουν αποβιβαστεί χιλιάδες παράτυποι μετανάστες στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη.

«Το μέλλον που θέλει η Ευρώπη για τον εαυτό της διακυβεύεται εδώ», δήλωσε η Μελόνι σε συνέντευξη Τύπου.

«Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις κοσμοϊστορικές προκλήσεις της εποχής μας και η πρόκληση της παράνομης μετανάστευσης είναι σίγουρα μία από αυτές». πρόσθεσε.

Η ίδια δήλωσε ότι η Ιταλία δεν μπορεί να επωμιστεί όλο το βάρος της ευθύνης για την καταπολέμησή της. «Όλοι διακυβεύουμε το μέλλον μας σε αυτό το ζήτημα. Τουλάχιστον χρειαζόμαστε μια ναυτική αποστολή της ΕΕ κατά των διακινητών».

«Αν δεν εργαστούμε σοβαρά όλοι μαζί για την καταπολέμηση των παράνομων αναχωρήσεων, οι αριθμοί τους θα κατακλύσουν όχι μόνο τις συνοριακές χώρες, αλλά και όλες τις άλλες», προειδοποίησε.

Η Φον ντερ Λάιεν με τη σειρά της, αποκάλυψε ένα σχέδιο δέκα σημείων για τη στήριξη της μετανάστευσης στο νησί των περίπου 7.000 κατοίκων. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μετακινήσει τους περίπου 8.500 μετανάστες που ζουν σήμερα στο νησί σε άλλα μέρη του μπλοκ. Θα ενισχύσει επίσης την επιτήρηση των συνόρων, ενισχύοντας την Frontex, την υπηρεσία της ΕΕ για τα σύνορα, με περισσότερο εξοπλισμό.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποσχέθηκε επίσης να αυξήσει την πρόσβαση των μεταναστών δια της νόμιμης όδου, λέγοντας στη συνέντευξη Τύπου: «Όσο καλύτερα είμαστε με τη νόμιμη μετανάστευση, τόσο πιο αυστηροί μπορούμε να είμαστε με την παράνομη μετανάστευση».

Και πρόσθεσε: «Η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση και χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Εμείς θα αποφασίσουμε ποιος έρχεται στην ΕΕ και υπό ποιες συνθήκες και όχι οι λαθρέμποροι και οι διακινητές».

In her visit to Italy’s Lampedusa island, European Commission President Ursula von der Leyen emphasized that migrant traffickers will not get to decide who comes to the EU. pic.twitter.com/px8sMouJPp

— DW News (@dwnews) September 19, 2023