Eurovision 2023: Αυλαία για τον 67ο Διαγωνισμό, απόψε ο α’ ημιτελικός – Ποια η σειρά εμφάνισης των χωρών

Λίγες ώρες έμειναν για να ανοίξει η αυλαία του 67ου Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ με τις 15 διαγωνιζόμενες χώρες στον πρώτο ημιτελικό.

Το μεγάλο μουσικό πάρτι της Eurovision 2023 ξεκινάει απόψε με τον πρώτο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Μ&S Bank Arena.

Περσινή νικήτρια ήταν η Ουκρανία, ωστόσο εξαιτίας του πολέμου, αποφασίστηκε τη φετινή διοργάνωση να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2022 τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το «Space Man».

Απόψε λοιπόν στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2023 η σειρά των εμφανίσεων των 15 διαγωνιζομένων χωρών θα είναι η εξής:

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Μάλτα: The Busker – «Dance (Our Own Party)»

Σερβία: Luke Black – «Samo mi se Spava»

Λετονία: Sudden Lights – «Aijā»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai coração»

Ιρλανδία: Wild Youth – «We are One»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Μολδαβία: Pasha Parfeny – «Soarele și luna»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αζερμπαϊτζάν: TuralTuranX – «Tell Me More»

Τσεχία: Vesna – «My Sister’s Crown»

Ολλανδία: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα στοιχήματα, τέσσερα είναι τα μεγάλα φαβορί του πρώτου ημιτελικού: Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και το Ισραήλ.

Οι δύο πρώτες χώρες έχουν μεγάλες πιθανότητες και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του Σαββάτου.

