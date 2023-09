Ευρωκοινοβούλιο: Η Ιλιάνα Ιβάνοβα είναι η νέα Ευρωπαία Επίτροπος της Βουλγαρίας

Το Ευρωκοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα με ψήφους 552 υπέρ, 27 κατά και 51 αποχές τον διορισμό της Ιλιάνα Ιβάνοβα στο πόστο της νέας Επιτρόπου της Βουλγαρίας.

Η Ιβάνοβα θα αποτελέσει Ευρωπαία επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής το επόμενο φθινόπωρο.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας πραγματοποίησαν κοινή ακρόαση για να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της Ιβάνοβα να αντικαταστήσει τη Μαρία Γκαμπριέλ, η οποία παραιτήθηκε από το πόστο στις 15 Μαΐου για να γίνει αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών.

Οι δύο επιτροπές αξιολόγησαν θετικά την υποψηφιότητα της Ιβάνοβα και ο διορισμός της επικυρώθηκε σήμερα έπειτα από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

The European Parliament today approved the appointment of Iliana Ivanova (Bulgaria) as Commissioner for innovation, research, culture, education and youth.

Η Ιβάνοβα ήταν Ευρωβουλευτής από το 2009 έως το 2012. Από το 2013 είναι εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.

Σήμερα η ίδια ευχαρίστησε τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξη και την αναγνώριση, ιδιαίτερα όλους τους Βούλγαρους ευρωβουλευτές για τη βοήθειά τους. «Είμαι περήφανη που μπορούμε να συνεργαστούμε τόσο καλά», είπε.

Thanks for your trust!

I am grateful to the Honourable members of the @Europarl_EN for their positive vote on my appointment at today’s plenary!

#innovation #research #culture #education #sport #youth pic.twitter.com/jmf0GOuX1D

— Iliana Ivanova (@Ili_Ivanova) September 12, 2023