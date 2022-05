Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών: Το Σάββατο Jazz ντουέτο με Αρίωνα Γυφτάκη – Ορέστη Πετράκη

Η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών το έτος 2022 γιορτάζει 130 χρόνια συνεχούς μουσικής παιδείας και προσφοράς. Στον φετινό 25ο Μουσικό Μάϊο ανοίγουμε την αυλαία με Jazz μουσική, το Σάββατο 7 Μαΐου, στις 9μ.μ. Ο φετινός “Μουσικός Μάϊος” διοργανώνεται από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα “Ι. &.Ε. ΤΟΠΑΛΗ”.

Ο Αρίωνας Γυφτάκης και ο Ορέστης Πετράκης συμπράττουν επί σκηνής. Το Ντουέτο έχει αναφορές τόσο από την αφροαμερικάνικη παράδοση, όσο και από την ευρωπαϊκή Jazz. Θα παρουσιάσουν συνθέσεις δικές τους, αλλά και Jazz standards ωθούμενοι από την ιδιαίτερη ελευθερία που αποπνέει ένα μουσικό ντουέτο. Τέλος θα προσπαθήσουν να φέρουν στο δικό τους ήχο γνωστές μελωδίες που έχουμε όλοι ακούσει στον κινηματογράφο, ελληνικό και ξένο. Η σύμπραξη των δύο μουσικών βασίζεται στη λυρικότητα, το ρυθμό και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, αλλά ταυτόχρονα δεν παύει να εκπέμπει την αμέριστη αγάπη τους για την παράδοση και την ιστορία της Jazz μουσικής.

Ο Αρίωνας Γυφτάκης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1995. Σε ηλικία 7 χρονών άρχισε μαθήματα βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Ύστερα από τέσσερα χρόνια, ξεκίνησε μαθήματα ηλεκτρικού μπάσσου με καθηγητές τον Νίκο Τσότρα και αργότερα τον Χάρη Χαραλάμπους. Το ενδιαφέρον του όμως προς την τζαζ τον οδήγησε στο κοντραμπάσσο. Έτσι σε ηλικία 14 χρόνων ξεκίνησε τζαζ κοντραμπάσσο και μαθήτευσε δίπλα στον Σύλβιο Σύρρο για τέσσερα χρόνια με τον οποίο σπούδασε τζαζ αυτοσχεδιασμό, ατελιέ και τζαζ αρμονία. Παράλληλα σπούδασε κλασσικό κοντραμπάσο με τον Τάκη Καππογιάννη. Το Μάιο του 2013, ύστερα από εξετάσεις, απέσπασε την Full Presidential Scholarship από το Berklee College Of Music. Εκεί σπούδασε με τους John Lockwood, Eddie Gomez, Hal Crook και Dave Santoro. To 2016 ξεκίνησε να διδάσκει στο Swinging Jazz Athenaeum κοντραμπάσο, ατελιέ και ακουστικά. Από το 2021 διδάσκει στο Jazzart. Έχει συνεργαστεί με τους: Γιώργο Κοντραφούρη, Σπύρο Μάνεση, Γιάννη Παπαναστασίου, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Daniel Rotem, Αναστάση Γούλιαρη, Davis Whitfield, Gabriele Milozzi και άλλους.

Ο Ορέστης Πετράκης ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των 5 χρόνων. Παρακολούθησε μαθήματα κλασσικού πιάνου υπό την καθοδήγηση της Άλα Χαλάψη στο ωδείο Athenaeum, στην Αθήνα, για 8 χρόνια. Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 2005 μέχρι το 2010. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε στα σχήματα The Place Within και Les Skartoi!, παίζοντας indie και ska μουσική. Επιστρέφοντας στην Αθήνα για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιομηχανική Φαρμακευτική, ξεκίνησε μαθήματα jazz πιάνου και αρμονίας με το Σταύρο Λάντσια. Το 2013 επέστρεψε στο Athenaeum για να παρακολουθήσει μαθήματα jazz πιάνου με το Σπύρο Μάνεση. Μετά από ένα χρόνο εργασίας ως φαρμακοποιός αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του γύρω από το jazz πιάνο στην Ολλανδία. Εκεί είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μαθήματα στα Utrecht Conservatory και Conservatorium van Amsterdam με τους Bert van den Brink, Harmen Fraanje, Rob van Bavel και Karel Boehlee. Παρακολούθησε επίσης πολλά σεμινάρια από διεθνείς μουσικούς όπως οι Peter Erskine, Shai Maestro, Ziv Ravitz, Πέτρος Κλαμπάνης, Oded Tzur, Kenny Werner, Peter Bernstein, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Bob Mintzer, Mark Guliana, Ambrose Akinmusire, Ethan Iverson, Jeff Ballard, Jorge Rossy, David Virelles και άλλοι. Στην Ολλανδία σχημάτισε μαζί με τους Pedro Ivo Ferreira και Νίκο Θεσσαλονικεύς το τρίο Canvas, με το οποίο ηχογράφησαν 2 δίσκους, και συνεχίζουν να παίζουν μέχρι και σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα). Με τους Canvas βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό Keep an Eye International Jazz Competition το 2016 και έδωσαν συναυλίες στα δύο μέγαρα μουσικής του Άμστερνταμ (Bimhuis και Concertgebouw). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Ορέστης Πετράκης επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ασχολείται με την jazz και την pop μουσική, τη διδασκαλία καθώς και τη σύνθεση μουσικής για θέατρο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φερραίου 7, με ελεύθερη είσοδο. Για την είσοδο στο Ωδείο και την παρακολούθηση της συναυλίας, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.