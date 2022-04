Φλεγόμενο Moskva – Διεθνή ΜΜΕ επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και του βίντεο

Την εμφάνισή τους στα social media έκαναν φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το ρωσικό καταδρομικό Moskva φλεγόμενο, πριν βυθιστεί. Τις φωτογραφίες και το βίντεο επιβεβαιώνει και αναμεταδίδει και η βρετανική εφημεριδα Daily Mail η οποία τονίζει πως πρόκειται για τις τελευταίες στιγμές της ρωσικής ναυαρχίδας.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο δείχνουν φωτιά να καίει στο κέντρο του σκάφους, χωρίς όμως να μπορούν να διακριθούν λεπτομέρειες. Το Moskva παρουσιάζεται να γέρνει προς την πλευρά του λιμανιού και φαίνεται να έχει αναπτύξει τις σωσίβιες λέμβους του χωρίς να φαίνεται πλήρωμα επί του σκάφους. Η πίσω πόρτα του ελικοδρομίου είναι επίσης ανοιχτή, υποδηλώνοντας ότι αυτό έχει απογειωθεί. Φαίνεται επίσης να υπάρχει πυροσβεστικό πλοίο πίσω από το σκάφος το οποίο εκτοξεύει πίδακες νερού στον αέρα.

Επίσης εμφανίστηκε βίντεο που φαίνεται να δείχνει δύο σκάφη διάσωσης να πλησιάζουν το φλεγόμενο πλοίο – ένα στην αριστερή πλευρά και ένα στα δεξιά – στο οποίο ακούγεται μια ρωσική φωνή να μιλάει. Ένας άντρας λέει “τι στο @@@ κάνεις;” πριν τελειώσει το σύντομο κλιπ.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA

— Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022