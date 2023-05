Formula 1: Φόρος τιμής στον Niki Lauda – Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του αξεπέραστου και θρυλικού, Niki Lauda και η Formula 1 αποτίει φόρο τιμής.

O Niki Lauda ήταν μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία της Formula 1 και του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού γενικότερα.

Σήμερα, 20/5, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από το θάνατο του αυστριακού και το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ τιμά τη μνήμη του με σειρά από ποσταρίσματα στα social media.

Τόσο η Formula 1, όσο και οι ομάδες από τις οποίες πέρασε, εκπρόσωποι των media αλλά και απλοί θαυμαστές του, αφήνουν τα δικά τους μηνύματα και εικόνες.

Ο Lauda γεννήθηκε στη Βιέννη στις 22 Φεβρουαρίου του 1949 και απεβίωσε 70 χρόνια μετά, στις 20 Μαΐου του 2019, στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1971 έως το 1979 και μετά από το 1982 έως το 1985.

Today, on the fourth anniversary of his death, we remember the uniquely gifted Niki Lauda, whose inspirational feats on and off track live on as a shining example of skill, commitment and courage pic.twitter.com/FCAz4zIJpX

Κατέκτησε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1975, το 1977 και το 1984. Από τα 177 Grand Prix που είχε δηλώσει μέρος, εκκίνησε στα 171 και κέρδισε 25 από αυτά. Είχε 24 ταχύτερους γύρους και ισάριθμες pole positions. Ήταν 54 φορές στο βάθρο και μάζεψε συνολικά 420.5 βαθμούς.

Στην καριέρα του οδήγησε για τις March, BRM, Ferrari, Brabham και McLaren. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, διετέλεσε σύμβουλος της Ferrari, επικεφαλής της Jaguar κι από το 2012, μη-εκτελεστικός πρόεδρος της Mercedes.

Ήταν μάλιστα αυτός που έπεισε τότε τον Lewis Hamilton να αφήσει τη McLaren και να πάει στη γερμανική ομάδα, με την οποία κατέκτησε άλλους έξι παγκόσμιους τίτλους.

Today marks four years since we lost our friend, Niki.

Although he may be gone, his spirit is still at the very heart of everything we do. ❤️ pic.twitter.com/nzUs7appsv

