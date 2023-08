Φωτιά στη Χαβάη: Ο Ευθύμης Λέκκας εξηγεί πώς έγινε το ολοκαύτωμα του νησιού Μάουι 

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι το Φαινόμενο της Καμινάδας και το ηφαιστειακό περιβάλλον ευθύνονται για το ολοκαύτωμα από τη φωτιά στο νησί Μάουι της Χαβάης.

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τόνισε ότι η στερεοποιημένη λάβα μέσα στην οποία ήταν η πόλη Lahaina της Χαβάης, που μετατράπηκε σε στάχτη και αποκαΐδια από τη φωτιά, προκάλεσαν το Φαινόμενο της Καμινάδας από το οποίο δεν υπήρχε σωτηρία.

«Τα δύο στερεοποιημένα ρεύματα λάβας με διεύθυνση Ανατολή – Δύση, που προήλθαν από παλαιότερες ηφαιστειακές δραστηριότητες, δημιούργησαν μια επιμήκη μορφολογική ταπείνωση, μέσα στην οποία αναπτύχθηκε η πόλη Lahaina, καθιστώντας την το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία του Φαινομένου της Καμινάδας, από το οποίο δεν θα μπορούσε να διαφύγει κανένας», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας.

«Αδύνατη η αντιμετώπιση»

Και συνέχισε: «Η πυρκαγιά κατέκαυσε αγροδασικές εκτάσεις στις πλευρές των μεγάλων ηφαιστειακών κώνων που συγκροτούν την νήσο Maui. Όταν έφτασε στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο στο κέντρο των κώνων, όπου και ήταν ανεπτυγμένος ο αστικός ιστός (πόλη Lahaina), η πυρκαγιά γιγαντώθηκε με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αντιμετώπισή της και η πόλη να καταστραφεί ολοσχερώς».

Για το νησί Μάουι ανέφερε: «Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Χαβάης, το Μάουι, αντιμετώπισε μία μεγάλη καταστροφή από δασική πυρκαγιά, επιφέροντας μεγάλες απώλειες σε ανθρώπους, σε κοινωνικό οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και κυρίως τεράστιο πλήγμα στον τουριστικό τομέα».

«Επιβάλλεται μια νέα ολιστική μελέτη»

Τα συγκροτημένα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης του ηφαιστειακού κινδύνου και του κινδύνου από σεισμό και τσουνάμι της FEMA, δεν αποτελούν δεδομένο ότι θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη διαχείριση και αντιμετώπιση άλλων κινδύνων. Στην εποχή της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης επιβάλλεται μία νέα, ολιστική αντιμετώπιση των γεωδυναμικών και υδρομετεωρολογικών κινδύνων, τονίζει ο καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκκας.