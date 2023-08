Φωτιές στον Καναδά: Μάχη σε εκατοντάδες πύρινα μέτωπα – Εντολή εκκένωσης σε 15.000 νοικοκυριά

Άνιση μάχη με τα εκατοντάδες πύρινα μέτωπα δίνουν οι Αρχές στον Καναδά.

Σε 15.000 ανέρχονται τα νοικοκυριά για τα οποία έχει δοθεί εντολή εκκένωσης στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Οι πυροσβέστες για άλλη μία ημέρα δίνουν μάχη με τα εκατοντάδες πύρινα μέτωπα που ζώνουν την επαρχία, η οποία έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

A state of emergency has been declared in British Columbia and thousands of people have been forced to flee their homes as firefighters tackled blazes in the city of Kelowna.

