Φρίκη στη Ρουάντα: 34χρονος κατηγορείται για 14 δολοφονίες γυναικών – Τις έθαψε στην κουζίνα του

Τριαντατετράχρονος από τη Ρουάντα δήλωσε ένοχος σήμερα για τη δολοφονία 14 γυναικών, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν σε μια τρύπα που είχε σκάψει στην κουζίνα του σπιτιού του.

Ο Ντένις Καζούνγκου κατηγορείται ωστόσο μόνο για δέκα αδικήματα, όπως φόνο, βιασμό, πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και βεβήλωση νεκρού. Στο δικαστήριο του Κιγκάλι, όπου οδηγήθηκε σήμερα, απάντησε «ναι» όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν είναι αληθείς οι κατηγορίες σε βάρος του.

Ο Ντένις Καζούνγκου ομολόγησε ότι σκότωσε συνολικά 14 ανθρώπους και διαμέλισε τα πτώματα των δύο

«Αυτές που σκότωσα με κόλλησαν AIDS», ισχυρίστηκε, επικαλούμενος το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα θύματά του ήταν ιερόδουλες.

Ο Καζούνγκου συνελήφθη στις αρχές του μήνα, αφού η αστυνομία εντόπισε 12 πτώματα σε έναν λάκκο που είχε σκάψει στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε, στα προάστια του Κιγκάλι, όπου ζούσε μόνος.

Βρέθηκαν μόνο 12 πτώματα

Ένας εισαγγελέας είπε στο δικαστήριο ότι μολονότι βρέθηκαν μόνο 12 πτώματα, ο Καζούνγκου ομολόγησε ότι σκότωσε συνολικά 14 ανθρώπους και διαμέλισε τα πτώματα των δύο. Γνώριζε τις γυναίκες σε μπαρ και τις οδηγούσε στο σπίτι του, όπου τις έδενε, τις έγδυνε και έκλεβε τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Στη συνέχεια ανάγκαζε τα θύματά του να του αποκαλύπτουν τους κωδικούς πρόσβασης στα κινητά τους τηλέφωνα και έκανε αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους, προτού να τα σκοτώσει. Ο εισαγγελέας είπε ότι κάποια από τα υποψήφια θύματα κατάφεραν να διαφύγουν και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Ο Ντένις Καζούνγκου συνελήφθη αρχικά τον Ιούλιο, ως ύποπτος για κλοπή και βιασμό, όμως αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση επειδή δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ισχυρίζεται η αστυνομία. Μετά τη δεύτερη σύλληψή του, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισχυρίστηκε πως «έμαθε» πώς να σκοτώνει παρακολουθώντας ταινίες για κατά συρροή δολοφόνους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Καζούνγκου ασκούσε κατά καιρούς διάφορα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο του καθηγητή αγγλικών.

