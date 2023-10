Φρίκη στο φεστιβάλ μουσικής στο Ισραήλ: Περισσότερα από 200 πτώματα φέρεται να εντοπίστηκαν στο σημείο

Τέλος δεν έχει η φρίκη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, τη μεγαλύτερη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια. Οι πληροφορίες που έρχονται προκαλούν αποτροπιασμό, καθώς περισσότερα από 200 πτώματα φέρεται να εντοπίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γκίλι Γιόσκοβιτς ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες νέους στο φεστιβάλ χορευτικής μουσικής όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς Παλαιστίνιοι μαχητές εξαπέλυαν συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ. Η ίδια περιέγραψε στο BBC πώς κρύφτηκε κάτω από ένα δέντρο σε ένα χωράφι, καθώς οι ένοπλοι περιφέρονταν και πυροβολούσαν όποιον έβρισκαν.

«Ήταν… παντού με αυτόματα όπλα. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκίνητα και άρχιζαν να πυροβολούν, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εύκολο να σκοτωθείς… επειδή όλοι πήγαιναν παντού.

Οι τρομοκράτες έρχονταν από τέσσερα ή πέντε μέρη… οπότε δεν ξέραμε αν έπρεπε να πάμε εδώ, οπότε τότε μπήκα ξανά στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα λίγο ακόμα.

Κάποιοι με πυροβολούσαν. Άφησα το αυτοκίνητο και άρχισα να τρέχω, είδα ένα μέρος με πολλά δέντρα και πήγα εκεί.

Βρέθηκα λοιπόν στη μέση [αυτού του χωραφιού] και ήμουν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Ήταν η δεύτερη κρυψώνα που βρήκα και ήταν όλοι γύρω μου.

Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και πυροβολούσαν. Παντού. Από δύο πλευρές. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν παντού γύρω μου. Ήμουν πολύ ήσυχη. Δεν έκλαψα, δεν έκανα τίποτα.

Αλλά από την άλλη ανέπνεα και έλεγα: “Εντάξει, θα πεθάνω. Είναι εντάξει, απλώς ανέπνεε, απλώς κλείσε τα μάτια σου”, επειδή πυροβολούσε παντού, ήταν πολύ πολύ κοντά μου.

Τότε άκουσα τους τρομοκράτες να ανοίγουν ένα μεγάλο φορτηγάκι… και να παίρνουν περισσότερα όπλα από αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν στην περιοχή για τρεις ώρες. Κανείς δεν ήταν εκεί, κανείς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες στο Ισραήλ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανήλθε σε 500-600, όπως μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

BREAKING:

Up to 250 people may have been killed at the music festival near the Gaza border fence.

According to reports, many of the victims are Europeans and Americans.

Much more will be revealed about what happened there in the coming days. pic.twitter.com/vsP3HDVuM7

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023