Φρούριο Ρίο: Εγκρίθηκε η μελέτη για τη βελτίωση του αρχαιολογικού χώρου μετά από παρέμβαση του Φωκίωνα Ζαΐμη

Καλά νέα έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης στην προσπάθειά του να γίνουν εργασίες βελτίωσης πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του Φρουρίου Ρίου και Σύνδεση με τη θάλασσα του δυτικού τμήματος της τάφρου. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη για την εκτέλεση των έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion» (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη).

Τα συγκεκριμένα έργα είναι απαραίτητα καθώς θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάδειξη του Φρουρίου του Ρίου και στη βελτίωση της προσβασιμότητας αυτού από ΑμεΑ. «Είμαι ικανοποιημένος που λάβαμε τη σχετική έγκριση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Οι επεμβάσεις, για τη βελτίωση και επέκταση της προσβασιμότητας, αλλά και της αύξησης της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου προστασίας και ανάδειξης της πολιτισμικής μας κληρονομίας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.