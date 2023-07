Γαλάτσι: Πέταξαν μολότοφ και έκαψαν αυτοκίνητα μετά από αντιρατσιστικό φεστιβάλ ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (9.7.2023) στο Γαλάτσι, όταν μετά από τη διεξαγωγή αντιρατσιστικού φεστιβάλ άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στη Λεωφόρο Βεΐκου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, αμέσως μετά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους πέταξαν μολότοφ στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε κάδους αλλά και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο.

Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνονται άγνωστοι να πετούν μολότοφ.

Δείτε το βίντεο:

Outside the #24thAntiraFestAthens in the Veikos Grove, clashes broke out between police and a group of people. (02:30)#Γαλατσι pic.twitter.com/H77IQYkm7c

— Vedat Yeler (@vedatyeler_) July 9, 2023