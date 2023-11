Γάζα: 15 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ – ΒΙΝΤΕΟ

Για τον θάνατο 15 ανθρώπων τον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα, έπειτα από βομβαρδισμό τον οποίο απέδωσε στο Ισραήλ, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της Γάζας.

Με δηλώσεις του στην τηλεόραση Al Jazeera του Κατάρ, ο Μαχμούντ Μπασάλ ανέφερε ότι ήταν δύσκολο για τους διασώστες να φθάσουν για να καθαρίσουν τα ερείπια λόγω των παραλυμένων υποδομών και της έλλειψης καυσίμων.

Breaking: Images of the Israeli bombing of the Bureij Refugee Camp today reveal a level of destruction barely seen before. pic.twitter.com/O5eajVwM9T — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) November 2, 2023

Ένας επιζών μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο παρομοίασε το χτύπημα με «σεισμό».

Bureij Refugee Camp has just been bombed – the 4th refugee camp bombing in 48 hours.pic.twitter.com/pzrrenzstr — Tory Fibs (@ToryFibs) November 2, 2023

Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, όπως ανέφεραν κάτοικοι σύμφωνα με το Associated Press. Η έκρηξη δημιούργησε έναν μεγάλο κρατήρα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίρια γύρω του.

BREAKING: Israeli artillery attacks an UNRWA-run school full of displaced civilians in the Jabalia refugee camp in northern Gaza. #IsraeliNewNazism #Lakers #StormCiaran pic.twitter.com/KPEsKDfeOG — عمر الفاروق (@mrlfrwq202) November 2, 2023

Πηγή: protothema