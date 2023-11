Γάζα: Έξι ασθενοφόρα με τραυματίες πέρασαν στην Αίγυπτο μέσω της Ράφα – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες τραυματίες πέρασαν σήμερα με ασθενοφόρα από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφα, δήλωσε σήμερα (6.11.2023) στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος ενώ μαίνεται για 32η ημέρα ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι πέρασαν 6 ασθενοφόρα με τραυματίες στην Αίγυπτο από τη Γάζα, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της χώρας. Ο παλαιστινιακός θύλακας που διοικεί η Χαμάς βομβαρδίζεται αδιάκοπα από τον ισραηλινό στρατό και γι’ αυτό το πέρασμα της Ράφα ανοίγει τόσο για μετακινήσεις πολιτών όσο και για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η απομάκρυνση ξένων πολιτών, μεταξύ των οποίων 55 Αιγύπτιοι, που έχουν αποκλειστεί στη Γάζα αναμενόταν να επαναληφθεί επίσης σήμερα, διευκρίνισε υπό τον όρο της ανωνυμίας ο αξιωματούχος αυτός από την αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος.

«Έξι ασθενοφόρα που μετέφεραν τραυματίες έφθασαν στην αιγυπτιακή πλευρά (της Ράφα). Οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις προτού να προωθηθούν προς νοσοκομεία», πρόσθεσε.

#WATCH | #Foreign nationals have been stuck at #Gaza‘s #Rafah border crossing after evacuations were suspended post an #Israeli attack on an ambulance. #German & #Egyptian nationals have called on their governments to help them leave the region with their families pic.twitter.com/CzLK1okqY5

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 6, 2023