Γερμανία: Σοβαρά επεισόδια στο Βερολίνο σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων – ΒΙΝΤΕΟ

Νύχτα τρόμου έζησε χθες (18.10.2023), αλλά και τα ξημερώματα σήμερα το Βερολίνο στη Γερμανία, καθώς έγιναν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια νέας διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, που βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από εξήντα αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί «τραυματίστηκαν από πέτρες, φλεγόμενα υγρά και ενέργειες εξέγερσης», υπογράμμισε η αστυνομία της Γερμανίας σήμερα το πρωί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) για τα επεισόδια που έγιναν στη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων.

Συνολικά «65 αστυνομικοί τραυματίστηκαν», ενώ «174 άτομα συνελήφθησαν, 65 εκ των οποίων αποτελούν αντικείμενο ποινικής έρευνας» στο τέλος αυτής της διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Επίσης στη διαδήλωση στην πόλη της Γερμανίας τραυματίστηκαν και άτομα «που δεν εμπλέκονται», καθώς και άλλα που «αντιστάθηκαν» στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν έδωσε ωστόσο στη δημοσιότητα σχετικά στοιχεία.

Η διαδήλωση ξεκίνησε χθες το βράδυ στην εργατική συνοικία Νόικελν του Βερολίνου, όπου κατοικεί μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων από τις αραβικές χώρες.

Berlin hält zusammen. Berlin lässt sich nicht spalten. Nicht in diesem Hohen Haus. Nicht auf unseren Straßen. Nicht vor Moscheen, Kirchen oder Synagogen. Nicht in den Klassenzimmern und nicht am Arbeitsplatz. Nie wieder ist jetzt! #Regierungserklärung #AGH

— Kai Wegner (@kaiwegner) October 19, 2023