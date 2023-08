Γεβγκένι Πριγκόζιν: Τα σενάρια για τον θάνατό του πληθαίνουν

H είδηση του θανάτου σε συντριβή αεροπλάνο του επικεφαλής του παραστρατιωτικού ομίλου Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν αποτελεί για την ώρα θέμα εμρνηνείας με σενάρια που τον θέλουν να σκηνοθέτησε τον θάνατό του και στον αντίποδα εικασίες ότι πρόκειται για κατάρριψη ή δολιοφθορά αεροσκάφους με εμπλοκή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τον Πριγκόζιν επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, κάνοντας λόγο για κατάρριψη του αεροσκάφους από το Κρεμλίνο. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μαχητές της Βάγκνερ απειλούν με εκδίκηση.

H ίδια πλατφόρμα πριν από δύο ημέρες εμφάνιζε τον Πριγκόζιν με ρούχα παραλλαγής και τουφέκι εφόδου στα χέρια σε κάποια χώρα της Αφρικής.

Ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Ολιβιέ Βεράν εκφράζει «εύλογες αμφιβολίες» αναφορικά με «τις συνθήκες» της συντριβής του αεροπλάνου. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι «ο άνθρωπος για τις βρωμοδουλειές του Πούτιν. Αφήνει πίσω του μαζικούς τάφους. Αφήνει πίσω του ένα χάος σε μεγάλο μέρος του πλανήτη», είπε ο Γάλλος αξιωματούχος, επιμένοντας ότι πρέπει να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον υπαρχηγό του και άλλους οκτώ επιβάτες βορειοδυτικά της Μόσχας,

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε αιφνιδιασμένος αλλά τόνισε ότι «λίγα πράγματα συμβαίνουν στη Ρωσία χωρίς να εμπλέκεται κάπως ο Πούτιν».

Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο 62χρονος αρχηγός της Βάγκνερ μπορεί και να σκηνοθέτησε τον θάνατο του και να διέφυγε με άλλο αεροσκάφος, καθώς ένα δεύτερο αεροσκάφος που συνδέεται με τη Βάγκνερ εντοπίστηκε σε ραντάρ να κάνει ελιγμούς πάνω από την περιοχή της συντριβής.

Το δικινητήριο αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη, συνετρίβη την ημέρα που καρατομήθηκε ο αποκαλούμενος «στρατηγός Αρμαγεδών» και αρχηγός της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας Σεργκέι Σουροβίκιν, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τον Πριγκόζιν και φέρεται να γνώριζε τα σχέδια του για την ανταρσία. Αυτό είναι ένα ακόμη γεγονός που τροφοδοτεί σενάρια αναφορικά με την εμπλοκή Πούτιν στην εξόντωση του ηγέτη της Βάγκνερ.

Τον Ιούνιο, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε τεθεί επικεφαλής μιας εξέγερσης εναντίον του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους άνδρες του που κατέλαβαν για σύντομο χρονικό διάστημα στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, πριν κατευθυνθούν προς τη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον είχε χαρακτηρίσει «προδότη», χωρίς να τον κατονομάσει.

«H θεαματική εξόντωση του Πριγκόζιν και της διοίκησης της Wagner δύο μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος είναι μήνυμα του Πούτιν προς τις ρωσικές ελίτ ενόψει των εκλογών του 2024, πως η απιστία ισοδυναμεί με θάνατο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.

Αμερικανοί εμπειρογνώμονες μιλούν για τρεις εκδοχές: Είτε τη σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος στον αέρα ή δομική αστοχία υλικού που να έκανε το αεροπλάνο να διαλυθεί στον αέρα ή το αεροπλάνο καταρρίφθηκε.

Πολλά δημοσιεύματα επισημαίνουν παράλληλα ότι τα «ορφανά» της μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ υιοθετήθηκαν ήδη από τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξαντρ Λουκασένκο.

As Wagner ‘orphans’ leave Belarus 🇧🇾 following death of their leader Yevgeny Prigozhin.

☆ If the Wagnerites secure a new home, the attention will shift to their likely revenge on Lukashenko and then Putin.

☆ It’s not clear how soon a new Wagner leader would emerge

☆ Putin,… pic.twitter.com/axHQxbkxq6

— Stephen Mutoro (@smutoro) August 23, 2023