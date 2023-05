Γουιάνα: Κάηκαν τουλάχιστον 20 παιδιά σε κοιτώνα σχολείου – ΦΩΤΟ

Εκδηλώθηκε φωτιά το βράδυ Πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου στη Γουιάνα, όπου τουλάχιστον 20 μαθητές κάηκαν και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμη, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

«Αυτό είναι ένα φρικτό περιστατικό. Είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό», είπε ο πρόεδρος της χώρας, Ιρφάαν Άλι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του κινητοποιεί όλους τους πόρους για τη φροντίδα των παιδιών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αρκετοί άλλοι μαθητές νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ενώ έξι από τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα για θεραπεία.

Ο Άλι είπε ότι οι αξιωματούχοι επικοινωνούσαν με τους γονείς και κινητοποιούσαν ψυχολόγους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πληγέντων από τη φωτιά. «Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο των γονιών αυτή τη στιγμή», είπε. «Αυτή είναι μια μεγάλη καταστροφή», είπε.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ένα σχολείο που εξυπηρετεί κυρίως παιδιά ιθαγενών ηλικίας 12 έως 18 ετών, σύμφωνα με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζέραλντ Γκουβέια. Είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να υποθέσουμε τι μπορεί να προκάλεσε τη φωτιά, προσθέτοντας ότι οι ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή αποτελούν πρόκληση για όσους ανταποκρίθηκαν αεροπορικώς.

#PotaroSiparuni #Guyana 🇬🇾- Dormitory buildings burning in fire blaze at Mahdia Secondary School in #Mahdia , Fire Service and emergency services are responding (📹Travis Chase) pic.twitter.com/DkN9BtoFMs

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP

— Gordon Moseley 🇬🇾 (@gomoseley) May 22, 2023