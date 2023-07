H Πατρινή Ηρώ και ο Ιάσονας Παπαματθαίου νικητές του Just the Two of Us – ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο το βράδυ 8/07/2023 ο μεγάλος τελικός του Just the Two of Us που τα είχε όλα σε μεγάλες δόσεις.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς, ήταν η κοινή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή και της Καίτης Γαρμπή σε ένα live που θα μείνει σίγουρα χαραγμένο στη μνήμη όλων.

Τα τέσσερα ζευγάρια που έφθασαν στον τελικό ήταν η Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη, ο Ιάσονας Παπαματθαίου με την Ηρώ, η Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και η Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο.

Το τρόπαιο του μουσικού σόου σήκωσαν η πατρινή Ηρώ Λεχουρίτη και ο Ιάσονας Παπαματθαίου.Μάλιστα στήθηκε ολόκληρη γιορτή στα social media πριν και μετά τη νίκη της δικής μας Ηρούς με τις πατρινές συμμαθήτριες της να την «στηρίζουν» με σθένος!