Η εξομολόγηση της Ναόμι Κάμπελ: «Σκότωνα» τον εαυτό μου με κοκαΐνη θρηνώντας... ΒΙΝΤΕΟ

Η Ναόμι Κάμπελ εξομολογείται ότι «σκότωνε» τον εαυτό της σιγά σιγά τη δεκαετία του ’90 με έναν εθισμό στα ναρκωτικά που τη βοήθησε να καταπιέσει τα συναισθήματά της, όπως η συντριβή της για τη συγκλονιστική δολοφονία του Gianni Versace. Όλα αυτά στο ντοκιμαντέρ «The Super Models» του Apple TV+, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

«Η θλίψη ήταν ένα πολύ παράξενο πράγμα στη ζωή μου, επειδή δεν [φαίνεται] πάντα», μοιράστηκε η 53χρονη Κάμπελ στη σειρά τεσσάρων επεισοδίων. «Παθαίνω σοκ και φρικάρω όταν πραγματικά συμβαίνει, και αργότερα είναι που λυγίζω. Αλλά κράτησα τη θλίψη μέσα μου, απλά την αντιμετώπισα».

Η Κάμπελ αποκάλυψε ότι πάλεψε ιδιαίτερα με τη θλίψη όταν ο Βερσάτσε, ο καλός της φίλος και θρυλικός σχεδιαστής, πυροβολήθηκε έξω από την έπαυλή του στο South Beach τον Ιούλιο του 1997.

«Ο αείμνηστος σχεδιαστής Azzedine Alaïa ήταν ο μπαμπάς μου. Μαζί του έμαθα για τις επιλεγμένες οικογένειες. Το ίδιο και για τον Τζιάνι Βερσάτσε», εξήγησε η Κάμπελ.

«Ήταν πολύ ευαίσθητος στο να με αισθάνεται, με έσπρωχνε. Με έσπρωχνε να βγω έξω και να πάω πιο μακριά, όταν δεν πίστευα ότι το είχα μέσα μου για να το κάνω. Έτσι, όταν πέθανε, η θλίψη μου έγινε πολύ μεγάλη», θυμήθηκε η Κάμπελ.

«Όταν άρχισα να κάνω χρήση, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να καλύψω, ήταν η θλίψη. Ο εθισμός είναι ένα τέτοιο – είναι απλά μια μ…, πραγματικά είναι», συνέχισε.

«Σκέφτεσαι: “Ω, θα επουλώσει αυτή την πληγή”. Δεν το κάνει. Μπορεί να προκαλέσει τόσο τεράστιο φόβο και άγχος. Γι’ αυτό και θύμωσα πολύ», εξομολογήθηκε.

Η Κάμπελ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 1999, αφού κατέρρευσε σε μια φωτογράφιση μετά από πέντε χρόνια εθισμού στην κοκαΐνη.

Το 2004 ισχυρίστηκε ότι η κοκαΐνη ήταν το μόνο ναρκωτικό που χρησιμοποίησε ποτέ και δήλωσε ότι δεν το έπαιρνε ενώ περπατούσε στην πασαρέλα. Αναλογιζόμενη εκείνη την περίοδο στο docuseries, είπε: «Όταν προσπαθείς να καλύψεις κάτι, τα συναισθήματά σου – μίλησες για εγκατάλειψη. Προσπάθησα να το καλύψω αυτό με κάτι. Δεν μπορείς να το καλύψεις. Σκότωνα τον εαυτό μου. Ήταν πολύ οδυνηρό».

Το «The Super Models», το οποίο διερευνά τις πρωτοποριακές καριέρες των Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista και Christy Turlington, αναφέρεται και στη συνέντευξη της Κάμπελ το 2000 στη Barbara Walters.

Τότε, η βρετανικής καταγωγής καλλονή είχε πει ότι πάλευε με θέματα εγκατάλειψης από τους γονείς της. «Αυτό εξακολουθεί να έρχεται στο προσκήνιο μερικές φορές. Αλλά απλά τώρα έχω τα εργαλεία για να το αντιμετωπίσω, όταν εμφανίζεται», ανέφερε. «Πρέπει να σκέφτομαι κάτι έξω από τον εαυτό μου – κάτι μεγαλύτερο από μένα».

Σημειώνεται πως σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, η Κρόφορντ, 57 ετών, κατακεραύνωσε την Όπρα Γουίνφρεϊ, 69 ετών, επειδή της συμπεριφέρθηκε «σαν να ήταν τσιφλίκι» ενώ εμφανιζόταν στο talk show της το 1986.

‘It was so NOT okay’: Cindy Crawford blasts Oprah for treating her like ‘CHATTEL’ by demanding she show off her body on camera at age 20 to prove she was ‘worthy’ of fame – as supermodel opens up about regularly PASSING OUT from hunger on shoots pic.twitter.com/9oINGJMW6q

