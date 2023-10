Η Καλομοίρα μιλά για την συναισθηματική υπερφαγία και αποκαλύπτει πώς έχασε 38 κιλά

Η super star Καλομοίρα λίγο πριν φύγει για τον Άγιο Δομίνικο, μίλησε στο περιοδικό HELLO που κυκλοφορεί και την Μαρία Κολλιάτσα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο challenge της παρουσίασης του «I’m a celebrity… Get me out of here!», στο πλευρό του Γιώργου Λιανού, του καινούριου παιχνιδιού που θα αρχίσει να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ την επόμενη εβδομάδα, το νέο της τραγούδι, την υπέροχη οικογένειά της, αλλά και για το νέο της εαυτό περιγράφοντας το ταξίδι της ανανέωσης που ξεκίνησε από μέσα της και μετά κατακτήθηκε και εξωτερικά.

Η Καλομοίρα είπε μεταξύ άλλων για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της και την απώλεια κιλών:

Έχεις κάνει μια δυναμική επανεμφάνιση, ακόμα και όσον αφορά το look σου. Πώς το αποφάσισες;

Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από μέσα μας. Όσο περνά ο καιρός, νιώθω πιο κατασταλαγμένη, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι είμαι πλέον μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει. Δεν φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ γιατί όλοι με γνωρίζουν μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι στο χώρο δεκαεννέα χρόνια – που είναι και ο τυχερός μου αριθμός!

Στην εξωτερική σου εμφάνιση τι προσέχεις περισσότερο; Έχεις ξανασυστηθεί με όλη αυτή την ανανέωση που έκανες.

Έχει πλάκα γιατί όλοι μού λένε «Τι έκανες; Είσαι κούκλα», αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν το θέλεις πραγματικά, αν δεν έχεις στοχοπροσήλωση και αν όλο αυτό δεν προκύπτει από μέσα σου, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ.

Μετά τις εγκυμοσύνες μου, είχα πάρει αρκετά κιλά, αλλά δεν με ένοιαζε, ήμουν καλά με όλο αυτό, τη ζούσα εκείνη την περίοδο. Κατόπιν αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με τον εαυτό μου, κυρίως για λόγους υγείας, αλλά και επειδή ήθελα να είμαι θετικό πρότυπο για τα παιδιά μου. Θα σου πω μόνο ότι δεν έτρωγα καθόλου φρούτα.

Όταν έφτιαχνα τη φρουτοσαλάτα στα παιδιά, εγώ πήγαινα στη γωνία, για να μη με βλέπουν, και έτρωγα μπισκότα. Τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα ήταν άσχημο. Δεν μπορείς να λες στα παιδιά σου «φάτε φρούτα γιατί έχουν βιταμίνες και σας κάνουν καλό» κι εσύ να τρως με γυρισμένη πλάτη μπισκότα.

Έτσι, άρχισα να τρώω ένα φρούτο και ένα μπισκότο – όχι ένα κουτί. Παράλληλα με αυτήν τη μεγάλη αλλαγή ζωής, ξεκίνησα καθημερινή γυμναστική και να συνδυάζω σωστά τις τροφές.

Ειδικά όταν ο ένας γιος μου αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, αποφάσισα να μαγειρεύω πολύ θρεπτικά φαγητά και να ακολουθούμε οικογενειακώς μια ισορροπημένη διατροφή.

Πλέον τρώω ό,τι θέλω, αλλά σε σωστές δόσεις και με συγκεκριμένους συνδυασμούς.

Δεν καταναλώνω τηγανητά κάθε μέρα, τα έχω περιορίσει στο 10%. Ήμουν 91 κιλά και τώρα είμαι 53.

Καταλαβαίνω όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Απαιτούνται πολύς αγώνας και προσήλωση.

Πρέπει να το νιώθεις μέσα σου ότι το θέλεις καθώς είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί χρόνο για να γίνει σωστά. Δεν μπορείς να αδυνατίσεις από τη μια στιγμή στην άλλη.

Τώρα βοηθώ τις φίλες μου –και χαίρομαι για αυτό– δίνοντάς τους πραγματικά αποτελεσματικές συμβουλές που προέρχονται από τη δική μου εμπειρία.

Όπως; Σταματάς, για παράδειγμα, το φαγητό κάποιες ώρες προτού κοιμηθείς το βράδυ.

Έτρωγα στις 19:00, κι αυτό με βοήθησε πολύ στην αρχή. Όλα αυτά τα έχω κάνει μόνη μου αφού, όταν πήγαινα σε έναν ειδικό, μου πρότεινε συγκεκριμένες τροφές, κάτι που, προσωπικά, δεν μου αρέσει γιατί εγώ απολαμβάνω το φαγητό.

Τελικά, βρήκα μια διατροφολόγο η οποία έχει στηρίξει όλη της την τεχνογνωσία πάνω σε μια θεωρία: δεν είναι τι θα φας, αλλά με τι θα το συμπληρώσεις. Αν,παραδείγματος χάρη, θέλω πίτσα, θα την παραγγείλω, αλλά θα τη φάω με σπανάκι.

Το είχα παρακάνει, είχα συναισθηματική υπερφαγία, κι έπρεπε να σταματήσω.

Επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι να το κάνεις με αγάπη προς τον εαυτό σου, προσοχή και στόχο σε βάθος χρόνου να χάσεις κάποια κιλά για την υγεία σου καθαρά και μόνο.

Μου πήρε πολύ καιρό γιατί, όπως είπα, μου αρέσει το φαγητό, δεν μπορώ να ζήσω με μια σαλάτα, γι’ αυτό και είμαι ευτυχισμένη που τα κατάφερα.