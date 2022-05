Η σημαία της χώρας κυματίζει και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Με ανάρτηση στο Twitter και σχετικό βίντεο κοινοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας πως «Η ελληνική σημαία κυματίζει και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο».

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ελληνική πρεσβεία άνοιξε πάλι τις πόρτες της στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Κένυας Ρέιτσελ Ομάμο.

Επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο ως επιτετραμμένος τοποθετήθηκε ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο τελευταίος διπλωμάτης που έφυγε από τη μαρτυρική πλέον πόλη της Μαριούπολης, γνωστοποίησε ακόμα ο Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα μέσω της πρεσβείας της στο Κίεβο και του προξενείου στην Οδησσό, βρίσκεται δίπλα στην ομογένεια, αλλά και δίπλα στον ουκρανικό λαό. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική πρεσβεία είχε κλείσει στις 25 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ελληνική σημαία 🇬🇷 κυματίζει και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο – The Greek flag 🇬🇷 is raised again over the building of the Greek Embassy in Kyiv. pic.twitter.com/MRLenJM8c5

