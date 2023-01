Η Τουρκία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη της Ολλανδίας μετά το σκίσιμο του κορανίου στην Χάγη

Ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Άγκυρα κλήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έπειτα από διαδήλωση που έγινε την Κυριακή στην Χάγη, κατά την οποία συγκεντρωμένοι έσκισαν το Κοράνι, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

“Ο Ολλανδός πρεσβευτής στην Άγκυρα εκλήθη στο υπουργείο μας και καταδικάσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε για αυτήν την αποτρόπαια και απεχθή πράξη και αξιώσαμε η Ολλανδία να μην επιτρέπει τέτοιες προκλητικές ενέργειες”, προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στην ανακοίνωσή του.

“Αυτή η απεχθής πράξη, η οποία έγινε αυτήν τη φορά στην Ολλανδία μετά τη Σουηδία, προσβάλλοντας τις ιερές μας αξίες και εμπεριέχοντας ένα έγκλημα μίσους, είναι σαφής δήλωση ότι η ισλαμοφοβία, οι διακρίσεις και η ξενοφοβία δεν γνωρίζουν όρια στην Ευρώπη”, υπογραμμίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε το σκίσιμο του Κορανίου από διαδηλωτή

Bullying of the #Quran in #Europe continues

This time the #Netherlands excelled. There, the leader of the anti-Islamic organization PEGIDA, Edwin Wagensveld, tore the pages of the Holy Scriptures of #Muslims right under the supervision of the police in The Hague.#QuranBurning pic.twitter.com/bVObwsmwNp

— Aak thuu (@dhakad_reporter) January 24, 2023