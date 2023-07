Η υπαίθρια γκαλερί της Πάτρας

Από το 2016 σταματήσαμε στην Πάτρα να σκουντουφλάμε πάνω σε πελώρια γκρίζα τοιχώματα. Να μας πλακώνουν σκοτεινά κτίρια που σκίαζαν την καθημερινότητά μας και Βάραιναν τις πλάτες μας. Και γι’ αυτό φρόντισε το ArtWalk. To Street Art Φεστιβάλ γέμισε τη ζωή μας με όμορφες εικόνες που στη θέα τους μας κάνουν να χαμογελάμε. Να ανοίγουμε το μπαούλο με τις όμορφες αναμνήσεις και να κλέβουμε χρόνο για θετικές και αισιόδοξες σκέψεις.

To ArtWalk διαμόρφωσε μία πρωτόγνωρη διαδρομή συνομιλίας των πολιτών με όλους αυτούς τους πίνακες. Παρακίνησε πολίτες να διασχίσουν κάθε γωνιά της πόλης και να θαυμάσουν τα υπαίθρια έργα.

Οι δημιουργοί με τα πινέλα και τις μπογιές τους έδειξαν πώς μπορεί ένας ψυχρός και άχαρος τοίχος, σε συνέργεια με τους πολίτες, να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς.



To ArtWalk πέτυχε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κατάφερε να κάνει μέτοχο την τοπική κοινωνία σε αυτή την προσπάθεια. Ετσι αυτή έχει μετατραπεί σε αρωγό, φύλακα και ξεναγό όλων αυτών των έργων.

Η εξωστρέφεια της πόλης

To Street Art Φεστιβάλ αποτελεί μία καλή αφορμή για την εξωστρέφεια της πόλης. Μετά από πολλά χρόνια η Πάτρα είναι σε θέση να προσφέρει κάτι καινοτόμο και σύγχρονο στον επισκέπτη της.

Βέβαια για να συμβεί αυτό και να μετατραπεί η υπαίθρια γκαλερί της σε πόλο έλξης, απαιτείται η σωστή προβολή της και η προώθησή της ανά τον κόσμο. Οι φορείς της περιοχής οφείλουν να ακολουθήσουν τα βήματα της τοπικής κοινωνίας. Να αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν αυτόν τον μοναδικό καλλιτεχνικό πλούτο.

Πώς γέμισε η πόλη εικόνες

Το Διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας | ArtWalk υλοποιείται ετησίως από την Art in Progress (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός) η οποία έχει σαν αντικείμενο τον σύγχρονο πολιτισμό και έδρα την Πάτρα.

Με πρωτοφανή τρόπο για τα δεδομένα της πόλης, το ArtWalk κινητοποίησε ενεργά τους πολίτες δημιουργώντας ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ψυχικής ανάτασης και ελπίδας για την μελλοντική εικόνα της πόλης σε ολόκληρη την χώρα. Η μεγάλη αποδοχή του ArtWalk οφείλεται στο γεγονός της εκδημοκρατικοποίησης της σύγχρονης τέχνης στον δημόσιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα, έδωσε έμπρακτα Βήμα στην πολυπαθή καλλιτεχνική κοινότητα να «μιλήσει» μέσα από μία άρτια δομημένη διεθνή διοργάνωση.

Η Art in Progress με γνώμονα τη διαμόρφωση συνθηκών εξωστρέφειας, την ανάπτυξη μίας σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας στην πόλη και την ενεργοποίηση μίας κοινωνίας πολιτών με όραμα, κατάφερε το ArtWalk σήμερα να αποτελεί την μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση street art στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό η Art in Progress, προσελκύει διάσημους street artist από την Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να δημιουργήσουν τοιχογραφίες (murals) σε στοχευμένα σημεία της πόλης. Οι πολίτες διαθέτουν τους τοίχους τους, η Art in Progress τις άδειες, τα ανυψωτικά μηχανήματα, τις σκαλωσιές, τα χρώματα, την προετοιμασία

των «καμβάδων», την φιλοξενία των καλλιτεχνών, την φωτογραφική κάλυψη και Βιντεοσκόπηση της διαδικασίας, ενώ οι καλλιτέχνες καλούνται να έρθουν να ζωγραφίσουν, να εκφραστούν ελεύθερα, να γεμίσουν την πόλη εικόνες, ερωτήματα, σκέψεις και προκλήσεις. Να ξυπνήσουν τα μάτια του καθημερινού περαστικού, να μοιραστούν τις πρακτικές τους μέσω workshops, να συζητήσουν με πολίτες, με ειδικούς ή μη της τέχνης ποιον δημόσιο χώρο θέλουμε σήμερα σε μία σύγχρονη Ελλάδα.

Διεθνούς εμβέλειας

To ArtWalk είναι ένα από τα μοναδικά Street Art Φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας στην Ευρώπ η όπου υποστηρίζεται αμιγώς από την κοινωνία των πολιτών.



Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως, το παράδειγμα της Πάτρας μέσω του Φεστιβάλ, ευαισθητοποιεί ολοένα και περισσότερους δήμους, κοινότητες ή φορείς από ολόκληρη την χώρα. Η Art in Progress με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύει ουσιαστικά ότι οι σύγχρονες εικαστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο αστικό ιστό της πόλης και ο πολιτισμός μπορούν να καθιερώσουν διεθνώς την Πάτρα ως πόλο έλξης πολιτισμικού τουρισμού μέσω της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της εξωστρέφειας.

* Από τις “Επιλογές” της “Π” 31/12/2021