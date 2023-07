Ίος: Σε αυτά τα σημεία βρέθηκαν νεκροί οι δύο 18χρονοι Ιρλανδοί – ΦΩΤΟ

Η βρετανική Daily Mail, δημοσιεύει φωτογραφίες από τα δύο σημεία στην Ίο όπου «βρέθηκαν νεκροί δύο Ιρλανδοί συμμαθητές με διαφορά λίγων ωρών την Κυριακή», κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα μετά τις εξετάσεις

Ο Andrew O’Donnell, 18 ετών, εντοπίστηκε σε μια βραχώδη πλαγιά, λίγα μέτρα μακριά από έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο, «περισσότερες από 24 ώρες αφότου δηλώθηκε για πρώτη φορά η εξαφάνισή του».

Το πτώμα του βρέθηκε σε θαμνώδη έκταση που βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα δημοφιλές ξενοδοχείο πέντε αστέρων και με θέα το λιμάνι της Ίου, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του δημοφιλούς ελληνικού νησιού – «σε μια περιοχή που η ελληνική αστυνομία είχε ήδη ψάξει αλλά δεν κατάφερε να τον βρει», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Andrew εξαφανίστηκε νωρίς το Σάββατο και βρέθηκε μετά από έρευνα στο νησί. Ένας από αυτούς, ο Max Wall, πέθανε λίγο αφού του ανακοινώθηκε η είδηση. Βρέθηκε στην είσοδο ενός στενού κοντά στο λιμάνι του νησιού.

