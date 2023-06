ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Τέξας – Αναφορές για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμοστρόβιλος ή ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν χθες Πέμπτη την Πέριτον, στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας Τέξας (νότιες ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι –δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι– και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και πάρκο για τροχόσπιτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης περίπου 8.500 κατοίκων, τον Κέρι Σάιμονς, και αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KVII, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τουλάχιστον τριάντα τροχόσπιτα και πυροσβέστες προσπαθούν να διασώσουν πολλά θύματα. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 75 τραυματίες, επικαλούμενη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πέριτον, ο Πολ Ντάτσερ.

The Texas panhandle town of Perryton was struck by one or more tornadoes, causing fatalities, the mayor said, as images from the ground showed much of the town left in rubble by the twister as emergency crews searched for survivors https://t.co/ziCrnLQKm0 pic.twitter.com/PX8mhjwPUE

— Reuters (@Reuters) June 16, 2023