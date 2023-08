ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε θανάσιμα άνδρα που κρατούσε μαρκαδόρο αντί για όπλο – ΒΙΝΤΕΟ

Είναι η τρομαχτική στιγμή που καταγράφηκε από την κάμερα σώματος, κατά την οποία μια αστυνομικός του Ντένβερ στις ΗΠΑ πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα που προσποιούνταν ότι της επιτίθεται με μαχαίρι, ενώ ένα μικρό παιδί στέκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει τους αστυνομικούς να φωνάζουν επανειλημμένα στον 36χρονο Μπράντον Κόουλ, ο οποίος προσποιείται ότι έχει όπλο, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ένας μαύρος μαρκαδόρος.

Η θανατηφόρα επίθεση έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια της συζύγου και του γιού του Κόουλ, καθώς και μιας γυναίκας και ενός παιδιού που περνούσαν δίπλα από τη γυναίκα αστυνομικό που σημαδεύει με το όπλο της τον ύποπτο και του φωνάζει να δείξει τα χέρια του. «Κουνηθείτε! Κουνήσου!» φωνάζει η αστυνομικός στη γυναίκα και το παιδί – οι οποίοι φαίνεται να παγώνουν καθώς ο Κόουλ περνάει από δίπλα τους.

Η αστυνομικός πυροβολεί, καθώς ο Κόουλ ορμάει προς το μέρος της αφού δέχεται ηλεκτροσόκ. Το παιδί φαίνεται να στέκεται ακριβώς πίσω του, όταν το σώμα του πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα και το παιδί – και οι δύο σώοι – παραμένουν παγωμένοι κοιτάζοντας τον Κόουλ να κείτεται με αίματα στο έδαφος, καθώς ο αστυνομικός λέει στον ασύρματο: «Έπεσαν πυροβολισμοί».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντένβερ, Ρον Τόμας, δήλωσε ότι η αξιωματικός δεν είχε άλλη επιλογή από το να πυροβολήσει και, πιθανότατα, δεν είδε την γυναίκα και το παιδί που στεκόταν πίσω του, όπως αναφέρεται στο nypost.com. «Μπορείτε να δείτε στο βίντεο ότι όταν τελικά αναπτύσσει το υπηρεσιακό της όπλο, το άτομο είναι τόσο κοντά της που η θέα του μικρού παιδιού και του άλλου ατόμου δεν είναι καν ξεκάθαρη γι’ αυτήν», δήλωσε ο Thomas. «Δεν υπήρχε πολύς χρόνος για να δράσει πριν της επιτεθεί το άτομο αυτό».

Graphic ‼️

Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.

The “knife” later turned out to be a black marker. https://t.co/HpRscEj1nS

— News Alphas (@NewsAlphas) August 15, 2023