ΗΠΑ: Εισβολή στο Καπιτώλιο από διαδηλωτές υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα – Συλλήψεις εντός κτιρίου ΒΙΝΤΕΟ

Στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον εισέβαλαν διαδηλωτές υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα. Οι εισβολείς ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα την ίδια ώρα που ακόμα περισσότεροι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο.

BREAKING:

The U.S. Capitol building in Washington D.C. was just stormed by a massive group of anti-Israel protesters. pic.twitter.com/dOJBRhQHiG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023