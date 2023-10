ΗΠΑ: Ενοπλος άνοιξε πυρ σε πανεπιστημιούπολη στη Βαλτιμόρη – ΒΙΝΤΕΟ

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, από πυρά κοντά στον χώρο πανεπιστημιούπολης στη Βαλτιμόρη το βράδυ της Τρίτης 03/10/2023, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την «κατάσταση» που δημιούργησε «ένοπλος που άνοιξε πυρ» και κατόπιν τόνισε πως υπάρχουν «πολλά θύματα» κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ. Παρότρυνε τους πολίτες να βρουν «ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» και να αποφύγουν την περιοχή.

Αργότερα, ανέφερε πως θεωρεί ότι η κρίση τερματίστηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Video of the current look outside of Morgan State University

At least four people have been shot#MSU #MorganStateUniversity #Shooting #Baltimore #Maryland pic.twitter.com/6vJs1Sf9yR

— North X (@__NorthX) October 4, 2023