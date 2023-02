ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε την πρώην γυναίκα του και άλλα 5 άτομα πριν συλληφθεί

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Παρασκευή, από τα πυρά ενόπλου σε μικρή πόλη του Μισισίπι, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας στην οποία υπάγεται.

“Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε σειρά από πυρά σε τρία διαφορετικά μέρη της Αρκαμπάτλα στις ΗΠΑ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων”, αναφέρει το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τέιτ στην σελίδα του στο Facebook.

Ο ένοπλος ύποπτος άνοιξε αρχικά πυρ στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της Αρκαμπάτλα, κοινότητας με λίγο λιγότερους από 300 κατοίκους, και σκότωσε έναν άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον σερίφη, τον οποίο επικαλέστηκε το CNN.

Στη συνέχεια πήγε σε κοντινό σπίτι και σκότωσε την πρώην σύζυγό του, διευκρίνισε ο σερίφης Μπραντ Λάνς σε δηλώσεις που έκανε στο αμερικανικό δίκτυο.

Οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη βρήκαν επίσης άλλους δύο νεκρούς σε γειτονικό σπίτι και πιστεύουν ότι τα θύματα ήταν μέλη της οικογένειας του υπόπτου.

The suspect in a series of shootings in Tate County, Mississippi that killed at least six people has been taken into custody. @ErielleReshef reports as authorities investigate a possible motive. https://t.co/g52ByxBOKE pic.twitter.com/ONTfzXPMFH — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 18, 2023

Το μακελειό σταμάτησε όταν αστυνομικός είδε αυτοκίνητο που ταίριαζε στην περιγραφή αυτού που είχε ο ύποπτος και το καταδίωξε. Το ανθρωποκυνηγητό τελείωσε σε δρόμο σπιτιού όπου ο ύποπτος συνελήφθη.

Κοντά στο σπίτι αυτό, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άνθρωπο νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο κι άλλον έναν στον δρόμο, με τους οποίους ο απολογισμός των νεκρών ανήλθε στους έξι.

Το γραφείο του σερίφη διευκρίνισε ότι ο ύποπτος αναγνωρίστηκε ως ο Ρίτσαρντ Ντέιλ Κραμ, ένας 52χρονος, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

“Πιστεύουμε ότι έδρασε μόνος”, σημείωσε παράλληλα σε μήνυμά του στο Twitter ο κυβερνήτης του Μισισίπι Τέιτ Ριβς, διευκρινίζοντας ότι “δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα” του δράστη. Ο κυβερνήτης κάλεσε επίσης τους κατοίκους να “προσευχηθούν για τα θύματα αυτής της τραγικής πράξης βίας και για τις οικογένειές τους”.

A 52-year-old man armed with three guns went on a shooting rampage in a rural Mississippi county on Friday, killing six people, including his ex-wife, the authorities said. https://t.co/MB9jAvUyQy — The New York Times (@nytimes) February 18, 2023

“Αρκετά!”, δήλωσε, αντιδρώντας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος στη διάρκεια της νύχτας.

Ο Μπάιντεν επισήμανε ότι σε ένα 48ωρο το 2023 “το έθνος μας έχει ήδη υποφέρει από τουλάχιστον 73 επεισόδια με ενόπλους που άνοιξαν πυρ κατά πλήθους ανθρώπων“.

“Η σκέψη και οι προσευχές δεν είναι αρκετές”, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, “η βία από τα πυροβόλα όπλα είναι επιδημία και το Κογκρέσο πρέπει να δράσει τώρα”.

Federal law enforcement is in close touch with state and local authorities, and I’ve directed that all federal support be made available: US President Joe Biden on the Mass Shooting in Tate County, Mississippi pic.twitter.com/BPeYsLx9sz — ANI (@ANI) February 18, 2023

Ο Μπάιντεν είχε αντιδράσει λέγοντας “αρκετά” και την Τρίτη, έπειτα από τις τρεις δολοφονίες που διέπραξε ένοπλος μέσα σε πανεπιστημιούπολη στο Μίσιγκαν.

Παρά τις άτολμες προόδους όσον αφορά τη νομοθεσία για τον περιορισμό των πυροβόλων όπλων, ο Τζο Μπάιντεν αξιώνει, μάταια, από το Κογκρέσο να αποκαταστήσει την πανεθνική απαγόρευση των τουφεκιών εφόδου, όπως ίσχυε το 1994 και το 2004.

Ωστόσο ο Δημοκρατικός πρόεδρος έρχεται αντιμέτωπος με τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως υπερασπιστές του συνταγματικού δικαιώματος στην οπλοκατοχή και οι οποίοι από τον Ιανουάριο διαθέτουν μικρή πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων.