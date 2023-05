ΗΠΑ: Πατέρας σκοτώθηκε από χειροβομβίδα – Τραυματίστηκαν τα παιδιά του – Πώς βρέθηκε στα χέρια του 

Ένας άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, έχασε τη ζωή του, όταν εξερράγη μια χειροβομβίδα που βρέθηκε στα πράγματα του πατέρα του, με τα δύο παιδιά του του άτυχου άνδρα, να τραυματιστούν.

Η έκρηξη συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Lake of the Four Seasons, μια κοινότητα περίπου 140 μίλια (225 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της Ινδιανάπολης. Η αστυνομία πιστεύει πως κάποιος τράβηξε την περόνη του μηχανισμού, όπως γράφει το BBC.

Ο πατέρας έχασε τη ζωή του ενώ ο 14χρονος γιος του και η 18χρονη κόρη του υπέστησαν τραύματα από θραύσματα. Και οι δύο έφηβοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει διευκρινιστεί.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook, η αστυνομία κομητείας Λέικ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν βρήκαν το 47χρονο θύμα θανάσιμα τραυματισμένο στο σπίτι του. Αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του και ταυτοποιήθηκε ως Bryan Niedert.

Στο σημείο κλήθηκε πυροτεχνουργός για να ελέγξει αν υπήρχαν άλλα εκρηκτικά στο σπίτι.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χειροβομβίδα ή γιατί βρισκόταν στα πράγματα του ηλικιωμένου.