ΗΠΑ: Πάνω από 11.300 πτήσεις καθυστέρησαν ή ματαιώθηκαν – Σε εξέλιξη οι έρευνες για το χάος στα αεροδρόμια

Πλήρη εξομάλυνση στις πτήσεις τους σήμερα περιμένουν οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, μετά το χθεσινό χάος στα αεροδρόμια που προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Περισσότερες από 11.300 πτήσεις είχαν καθυστέρηση ή ματαιώθηκαν χθες, Τετάρτη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και περίπου δύο δεκαετίες που εσωτερικές πτήσεις ματαιώθηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλοι αερομεταφορείς, όπως οι Delta Air Lines, United Airlines και Southwest Airlines, ανακοίνωσαν πως περιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα εξομαλυνθούν σήμερα.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023