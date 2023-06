ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Σικάγο – Πληροφορίες για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Γουίλοουμπρουκ προάστιο του Σικάγο της πολιτείας Ιλινόι των ΗΠΑ. Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 29 άτομα που έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, οι πυροβολισμοί έπεσαν προς ένα πλήθος 200-300 ατόμων κοντά σε εμπορικό κέντρο.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa

