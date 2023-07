ΗΠΑ: Στον «αέρα» και... ανάποδα για ώρες 8 επιβάτες σε τρένο του λούνα πάρκ - Τι συνέβη ΒΙΝΤΕΟ

Μια απίστευτη εμπειρία έζησαν οι επισκέπτες ενός φεστιβάλ στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν το τρενάκι που ανέβηκαν στο λούνα παρκ «κόλλησε» αφήνοντάς τους να κρέμονται ανάποδα για ώρες.

Συγκεκριμένα, οκτώ επιβάτες έμειναν στον… αέρα όταν μια μηχανική βλάβη σταμάτησε το τρενάκι στο φεστιβάλ Forest County Festival στο Γουισκόνσιν, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής.

«Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με το τρενάκι που κόλλησε στην όρθια θέση. Το λούνα παρκ επιθεωρήθηκε πρόσφατα από την πολιτεία», δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα, εννέα ασθενοφόρα και 50 άτομα από τρεις κομητείες.

Eight passengers were left suspended when a mechanical failure stalled a ride at the Forest County Festival in Crandon, Wisconsin, the Crandon Fire Department said https://t.co/pToBGdZKsS pic.twitter.com/8m3am22UEK

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν διασώστη να σκαρφαλώνει στο πλάι του Fireball, ενώ οι επιβάτες ήταν ανάποδα. Ένας πυροσβέστης, εκτός υπηρεσίας, που έτυχε να βρίσκεται στο συγκεκριμένο πάρκο συμβούλευσε την πυροσβεστική της πόλης σχετικά με τις πιθανές επιλογές διάσωσης. Λόγω του μεγάλου ύψους του συγκεκριμένου παιχνιδιού, κλήθηκαν να βοηθήσουν με ειδικό εξοπλισμό ομάδες διάσωσης. Οι επιβάτες περίμεναν να έρθει ένα φορτηγό με σκάλα και πλατφόρμα 30 μέτρων από απόσταση 45 λεπτών.

Scary video shows riders at a county festival in Crandon, Wisconsin stuck upside down on a ride. The video is from Scott Brass, who says the ride was stuck hanging upside down for more than four hours. More: https://t.co/2JFYQQ4mUD pic.twitter.com/Mk2PrbLFc9

— CBS 58 News (@CBS58) July 3, 2023